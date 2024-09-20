越南工廠收益表現佳！韓國三星加碼投資顯示器18億美元

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韓國三星在越南發展多年，近期三星顯示器越南公司（Samsung Display Vietnam；SDV）計劃擴建越南北寧省（Bac Ninh）的生產基地，預計最多將投資18億美元。《越南快訊》報導，韓國企業集團三星電子在越南的四家主要工廠今年上半年貢獻了其全球總收入的約30%，表現十分亮眼。三星越南工廠的總收入年增8.6%，達到313.9億美元。位於北部省份的三星太原工廠(Samsung Thai Nguyen) 是最大的貢獻者，收入達138.1億美元，成長20.5%。三星太原的收益在全球排名第二，僅次於三星電子美國公司。位於北部北寧省的三星顯示器越南公司是越南唯一業績不佳的公司，銷售額和利潤都下滑。其營收下降10.8%，至68億美元，利潤則大幅下降33.4%，至2.83億美元。迄今為止，三星已在越南投資了228億美元。今年前7個月，該國出口額年增5%，達335億美元。