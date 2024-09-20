紀卜心這次沒嗆網友！拉領口看價格道歉：抱歉我不是故意的

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▲紀卜心道歉「我不是故意的」。（圖／翻攝自紀卜心IG）

▲紀卜心「拉領口」看價格挨批沒水準。（圖／翻攝自見習網美小吳YouTube）

網紅紀卜心之前因手搖飲的乳源標示不清遭到炎上，近來她逛街時拉衣領看價格的舉動又再次引發爭議，她也在留言處道歉，「抱歉以後會注意。」紀卜心逛街時拉衣領看價格遭到炎上，有網友在她的業配貼文底下開轟，「衣服領口好拉嗎？」、「所以衣服最後有買下來嗎，沒人想買領口鬆鬆的衣服。」紀卜心也難得沒有開戰網友，直接道歉，「」至於有沒有將衣服買下來，她則未正面回應。不過也有粉絲替紀卜心說話，認為其實很多人都會這樣看價格，「有點過於放大檢視了吧」、「可能因為身高不夠高，又沒料到材質那麼軟，所以拉用力了。」也有曾跟她合作過的人跳出來說話，「其實她人還蠻好的，對待工作人員很好之外，也對本身工作內容有花一定時間去了解，算蠻用心的」。紀卜心會這麼容易被轟，其實也是因為之前她和小吳的手搖飲因為乳源不清被查，都是由小吳主導發文、拍影片道歉，紀卜心感覺沒有很積極在處理這件事，加上後來有網友不買單他們這種分開道歉的方法，紀卜心還嗆網友「文盲嗎」，讓網路上瞬間炸鍋。