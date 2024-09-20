「地獄老闆」梅根讓員工都落跑？哈利太寵妻　歐普拉還沒和她斷交

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▲英國哈利王子和妻子梅根先前接受歐普拉專訪，引發軒然大波，外界因此視歐普拉為兩人的友人。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒派瑞一直是哈利與梅根在好萊塢最好的朋友之一，近日辦生日會也邀他們同樂。（圖／美聯社）

從好萊塢嫁進英國皇室後嚴重不適應、鬧得與老公哈利王子逃回美國老家的梅根，就算家鄉發展了4年多，成績依舊很有限。她原先對自己充滿許多的期望，卻大都半途而廢、失敗告終，像是開podcast節目被提前終止合約等，目前僅剩Netflix製作節目的合約。各大媒體好奇她為什麼都留不住員工、合作夥伴？消息人士透露，她的主觀意識太強，根本不聽建議，讓員工們相當洩氣，偏偏哈利又只會寵著她、讓她的氣焰更囂張，大家都受不了。梅根在好萊塢的人緣也不算太好，近日她和哈利受邀出席泰勒派瑞的生日會，曾在電視上專訪她的歐普拉、蓋兒金等名嘴也到場，這些人是少數在演藝圈和她還有交情的代表。梅根還英國皇室時就鬧過轟動的「霸凌皇室員工」事件，當時甚至讓尚未去世的伊莉莎白二世女王啟動調查，梅根則稱自己是被抹黑，最後結果並沒有公開，不能有力證實她的清白。梅根與皇室關係後來變得更差，到最後與哈利宣告主動卸下皇室重要成員的身分、搬到美國發展，外界也有人認為她在英國應該有受了委屈，不完全認定都是她的問題，可是不管英國或美國的八卦刊物，多半把她描繪成自以為是、人緣欠佳，時常唱衰。歐美娛樂圈重量級刊物好萊塢報導，近日則有篇報導，稱梅根在美國多方嘗試、數次轉變方向，卻都留不住一起共事的員工，已經讓人無法不注意，也顯示和她工作確實不令人舒服，才會陸續有那麼多人落跑。該報導中稱和她與哈利相處過的工作人員，讚美哈利的性格很迷人，也並不會把自己看得特別了不起，但梅根很會貶低人，而哈利卻把她慣壞，對她並沒有任何制衡的效果。八卦刊物的口氣就沒那麼客氣了，認為哈利與梅根就是「地獄老闆」的代表，梅根毫不聽勸，而哈利怕老婆，想要跟他們和平共事簡直是不可能的任務。梅根一心期盼能像葛妮絲派特洛那樣成功轉型為生活美學、用品販賣的大師，現在看來差距還很遠。她拉攏昔日好萊塢同業的努力，似乎也不見成效，大牌都會擔心和她走得太近惹怒英國皇室、影響在當地的市場，只有曾經在她和哈利剛到美國時，借他們千萬美元豪宅居住的泰勒派瑞，一直和他們交情不錯，還請他們來自己的慶生會。都曾在電視上專訪過梅根的歐普拉與蓋兒金也不怕與她和哈利同場，也是梅根在演藝圈少數還稱得上朋友的重量級大咖。