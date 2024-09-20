9：21國家警報收到沒？模擬「7級大地震」　10點還有海嘯警報演練

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▲921國家防災日前夕，氣象署今（20）發送3則國家警報演練。（圖／中央氣象署提供）

今年是921大地震25周年，每年的9月21日也是國家防災日，中央氣象署提早在今（20）發布「地震海嘯演練訊息」，上午9時21分發布模擬7級大地震演練，發送範圍為全台，接著將在10點整發布海嘯警報、10時10分發布海嘯警報解除演練，發送範圍為沿海鄉鎮市區，請民眾多加注意，切勿驚慌。中央氣象署說明，這次將有兩大部分的模擬情境，第一個為地震情境，設定為今天上午9時21分在嘉義縣竹崎鄉發生芮氏規模7.3的地震，震源深度為7.9公里，最大震度達7級。另外一個為海嘯情境，設定在9時50分，台灣西南部海域又發生芮氏規模7.5的強震，進而引發海嘯。為了讓民眾熟悉警報發布流程，氣象署在演練時透過災防告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service,CBS），即時發送警報訊息給民眾手機，提醒大眾注意後續避難演練。同時在上午10點59分到11點01分期間，各家電視台也將切換至公視頻道，同步播放相關災防訊息，提升全民的防災意識。你是否已經收到9點21分的7級地震演練「國家警報」？先前曾有不少民眾抱怨，自己是沒收到國家警報的邊緣人，你可以先確認手機上的三件事：第一、是否為「國家通訊傳播委員會認證合格」手機，並確認韌體版本已更新。第二、手機設定開啟接收告警訊息功能，且沒有關機。第三、手機處於災防告警細胞廣播訊息發布區域。如果上述三件事都沒有問題，再確認是否手機正在以下的5種狀況內所以沒收到：以iPhone為例，可以檢視手機內是否有關閉警示，請按照下列步驟操作：前往「設定」>「通知」> 捲動到畫面底部 > 在「政府警示」下，開啟或關閉警示類型。