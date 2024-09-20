黃珊珊開記者會　吳子嘉揭唯一目的：對柯文哲回家沒幫助

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民眾黨立委黃珊珊19日帶著林國成等一票民眾黨台北市立委、議員召開「審容積變圖利 政治追殺何患無辭？」記者會，強調京華城的容獎是台北市的「通案」、而非唯一，並質疑「東方文華酒店也是一樣的容積審查過程，為何就只有柯文哲是圖利？」對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，黃珊珊開記者會並沒有幫助讓柯文哲回家，且她開記者會只有一個目的，就是為了自己開的。吳子嘉19日在節目《關鍵時刻》指出， 現在柯文哲最關心的是2個月後能不能回家，但黃珊珊開記者會對於柯文哲回家並沒有幫助，而是在展現出她的力量跟立法委員的實質影響力，要用政治影響司法。吳子嘉認為，黃珊珊開記者會就只有一個目的，她是為了自己而開，因為她是潛在嫌疑人，「她提出一個非常堂而皇之的論述，到底有理沒理你不知道，因為台北市政府不會跟她辯論，北檢不會跟她辯論，只有她在講；她提出25條論述的時候，沒有對抗力量來推翻她，她講了算數，她講了就一錘定音，她說這個是25條，現在通通叫做『司法迫害』。」吳子嘉說，黃珊珊要運用政治來壓迫民進黨政府，這會影響到立法院下個會期的對決，「柯文哲永遠不能出來，柯文哲如果一從北檢出來的話，黃珊珊論述破功，因為司法迫害沒有了」，黃珊珊做的是一個戰鬥的呼喚，「她當然是在搞政治鬥爭」。