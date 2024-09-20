iPhone 16開賣！遠傳頭香落跑換人　幸運母子喜獲「平板、耳機」

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▲鄭小姐在19日上午7點多到場，帶著大四女兒、大一兒子，沒想到意外成為頭香。（圖／記者黃韻文攝）

▲井琪現場加碼，最後抽出獲得iPad Air的幸運兒，再多送Apple Watch 10。（圖／記者黃韻文攝）

▲井琪慰勞頭香，臨時加碼送給1號鄭小姐AirPods。（圖／記者黃韻文攝）

iPhone 16系列新機今（20）日正式開賣，電信三雄各據一方尬場，遠傳電信今年同樣在台北三舉辦台北開賣會，原先18日下午就出現兩名女大生搶頭香，沒想到中途落跑，最後由鄭小姐帶著兩名子女夜排成為新頭香，並幸運獲得Apple Watch 10、AirPods Pro雙雙加碼。遠傳電信回饋果粉，今（20）日台北首賣會前50名排隊民眾，享專案價外可再現折3500元，並加送客製背膜，另外再從50人抽出3名幸運兒加送iPad Air。原先18日下午就有兩名女大生現身首賣會，還帶了帳篷、夠狗大陣仗來排隊，沒想到中途放棄落跑。而19日上午7點多到場的鄭小姐，帶著大四女兒、大一兒子一起來夜排，遠傳今年並未特別針對前3名加碼，鄭小姐說：「雖然沒有公佈，但還是抱著希望。」鄭小姐原先只是想卡前三名，沒想到來到現場意外變頭香，和女兒、兒子一同包辦1、2、3號，三人都打算購買iPhone 16 Pro 128GB，媽媽也霸氣表示：「3台都媽媽出錢」。遠傳電信上午9時開賣，遠傳總經理井琪當場抽出3名幸運兒，沒想到其中一名就是「3號」鄭小姐的兒子；而最後一位抽出的幸運兒，現場再加碼送Apple Watch 10，等於喜獲手機、平板、手錶「大三元」。雖然遠傳不鼓勵夜排，因此今年未特別祭出前3名好禮，而是改用全體抽籤，但遠傳總經理井琪慰勞頭香，依然臨時加碼送給1號鄭小姐AirPods，皆大歡喜。井琪也敲鑼宣布iPhone 16系列開賣，並親自陪幸運果粉進入門市購機。