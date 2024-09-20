台灣沒廢死但上次槍決已是4年前！近8年僅3死囚伏法　其中含鄭捷

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死刑是否違憲？憲法法庭今（20）日將宣佈釋憲結果。不過事實上，目前《刑法》雖有規定死刑，但法官已鮮少宣判死刑，台灣近來也很少執行死刑，上次政府執行槍決已是2020年的4月1日的事，迄今已超過4年。回顧過去前總統陳水扁、馬英九、蔡英文任內執行死刑的狀況，也就是2000年後迄今的狀況。扁任內曾槍決32人，2006年到2008年未執行死刑。馬英九任內，共執行33件死刑案。但馬政府剛上台之初，首任法務部長王清峰未執行死刑，還為此下台，一直要到2010年才又執行死刑，中間間隔了5年。之後馬英九年年執行死刑。馬政府任內最後一次執行死刑的死刑犯，是犯下捷運隨機殺人的鄭捷，在2016年5月10日槍決伏法。蔡英文上台後，2017年、2019年未執行死刑，只有在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚死刑。總統賴清德5月20日上任，目前也未槍決死囚。目前仍有37位死刑犯（原38位，其中死刑犯黃富康已因心因性休克死亡）待執行。最近兩次遭槍決的死囚，李宏基是2014年4月持刀殺死前妻，再擄走大女兒在車上燒炭自殺，李宏基送醫後雖救回一命，但幼女不幸身亡，李宏基在2016年遭判死刑定讞；而這也是蔡英文上任後首度執行死刑。翁仁賢因對父母、兄長積怨多年，於2016年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區自家趁父母及親友共16人圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父、母、姪子、姪女、姪媳及看護共6人死亡，另4人灼傷；在法院審理期間，翁仁賢多半行使緘默權，不時出言諷刺法官，對其嗆聲「恐龍」，也曾當庭咆哮兄長，「這事沒完，等我再追殺你們幾次輪迴」等語。他伏法後，無家屬願收屍。扁政府任內槍決的惡名昭彰死刑犯，包括曾任屏東縣議長的鄭太吉、於台北市內湖區性侵殺害8歲女童的遊民曹阿吉。馬政府任內槍決的死刑犯，除鄭捷外，還有犯下台中女保險員分屍案的陳金火、廣德強，遭判7個死刑定讞的殺人犯陳瑞欽。