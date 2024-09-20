中國間諜與新加坡洗錢案情侶密謀！共同經營菲律賓詐騙園區

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菲律賓司法部日前證實，已對涉嫌人口販賣活動的菲律賓華裔前市長郭華萍提出訴訟，同樣出現在訴訟狀的也包括了涉及新加坡最大洗錢案的一對情侶被告，即張瑞金和林寶英。郭華萍除了被指控涉及詐騙集團園區運作，還被踢爆是混入菲律賓的中國女間諜，而這三人都是菲國破獲的詐騙集團園區經營者。根據菲律賓媒體《GMA》，郭華萍被指涉嫌人口販賣，菲律賓司法部已在星期二（17日）向帕西格（Pasig）法院對涉案的14人提出訴訟，除了郭華萍、張瑞金和林寶英，被告中還包括一名菲律賓人和一名賽佛勒斯人。在新加坡洗錢的張瑞金和林寶瑩持有柬埔寨護照，在新加坡因洗錢和偽造罪名認罪後，分別被判處15個月監禁，服刑期滿後被遣返回柬埔寨。張瑞金和林寶英也與房地產開發商寶福土地開發公司有聯繫，該公司將其土地出租給了位於班班市的一家菲律賓離岸博彩運營商。當地警方在今年3月對該博彩公司展開突擊行動後，發現該地段的註冊人是當地市長郭華萍，並且她名下有園區一半以上的土地權狀，而該園區涉嫌人口販賣和非法拘留等活動，隨後菲律賓調查局發現市長的真實身份是中國間諜，全案引發國際關注。