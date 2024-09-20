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死刑釋憲案20日結果出爐　他舉這案嘆：無須再勞煩大法官

記者王德蓉／綜合報導

▲由37名死囚共同聲請的死刑釋憲案，憲法法庭將在20日宣布釋憲結果。（圖／翻攝憲法法庭官網）
▲由37名死囚共同聲請的死刑釋憲案，憲法法庭將在20日宣布釋憲結果。（圖／翻攝憲法法庭官網）
由37名死囚共同聲請的死刑釋憲案，憲法法庭將在今（20）日宣布釋憲結果，此結果將影響未來台灣的死刑制度，也攸關待執行死刑犯能否重獲救濟。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書舉出一過去案例，嘆「法官不判死，不勞大法官釋憲」。

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「漂浪島嶼」在臉書貼出過去案例，彰化縣一名陳姓男子，2019年間懷疑同居女友陪酒與異性曖昧，在台中租屋處將女友掐死，隨後還把11個月大雙胞胎男嬰丟入洗衣機中悶死。陳男二度被判死，但更一審改判無期徒刑，19日最高法院駁回檢方及陳男的上訴，無期徒刑定讞。

「漂浪島嶼」表示，其實法官持續找理由，不判死刑，就已達到實質廢死目的，無須再勞煩大法官釋憲，惹到全國大暴走。網友也紛紛留言「不判死，就不用廢死」、「另類共犯結構，反正不會判死刑，手下留情不可能」、「死不死刑我們不是被害人家屬，請政府去關心被害者家屬所有人的心願」。


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