「宋仲基女兒」長大了！10歲童星吳智律現況曝光　自爆有心儀對象

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▲吳智律過去曾在電影《勝利號》飾演宋仲基的女兒，乖巧模樣加上肉嘟嘟的臉蛋相當可愛。（圖／jiyul_m IG）

▲10歲的吳智律長高不少，從當初的幼童成長成亭亭玉立的少女。（圖／jiyul_m IG）

韓國「國民童星」吳智律過去曾在電影《勝利號》飾演宋仲基的女兒，也曾在韓劇《黑暗榮耀》中和宋慧喬一同飆戲，年僅10歲的她早就紅遍大街小巷，可愛的外型、古靈精怪的個性圈粉無數。近日吳智律受訪時也開玩笑說自己是「自戀體質｣，早熟的她甚至曝光有喜歡的人了，童言童語讓人笑翻。靠多部熱門戲劇走紅的童星吳智律，近日接下韓國專櫃童裝品牌「Little Ground」的代言工作，小巧可愛的臉愛加上水汪汪的大眼睛讓她非常上鏡。吳智律受訪時也笑說自己有「自戀體質」，照鏡子時內心會浮出「我怎麼會這麼漂亮」的感想，會感到特別幸福。而近日暴風抽高的吳智律，內心其實也非常早熟，她還偷偷告訴媒體自己有心儀的對象，疑似「戀愛中」的童言童語，也讓粉絲笑翻。從吳智律IG最新曝光的幾組照片來看，吳智律肉肉的嬰兒肥臉蛋已經瘦了不少，身高也慢慢成長，還擁有一雙筆直大長腿，外型依舊相當清純可愛。事實上，今年才10歲的吳智律，早在2021年6歲就出道，在電影《勝利號》中飾演宋仲基的女兒，精采演技讓她備受矚目。接著吳智律又演出《愛的迫降》、《非常律師禹英禑》，飾演「徐丹」、「禹英禑」的童年，還在《黑暗榮耀》中，演出霸凌女「朴涎鎮」的女兒，在劇中當宋慧喬的學生，讓吳智律曝光度越來越高。