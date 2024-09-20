8席立委拚了！不滿翁柏宗進議場　民眾黨舉牌抗議杯葛卓榮泰報告

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立法院今（20）日開議，邀請行政院長卓榮泰率內閣閣員到立法院施政報告並備詢，但其中NCC代理主委翁柏宗也列席，引發民眾黨立委不滿，在卓榮泰座位前舉牌抗議，批「綠媒小弟、無權備詢」。民眾黨立委杯葛，國民黨雖未聲援，不過立法院長韓國瑜仍宣佈，先休息溝通。院會休息約50分鐘後，韓國瑜宣佈，翁柏宗是否能列席，確有疑慮，但需要再協商討論，今天暫不處理。接著又繼續開會。NCC原任主委陳耀祥任期到7月底，行政院提名翁柏宗代理主委，但民眾黨團認為，立法院已三讀通過《NCC組織法》，行政院卻無視立法院三讀條文，仍堅持要等立法院通過人事同意權，才會授權指定新法施行日期，不僅違反了立法精神，還嚴重損害了法治原則。今上午10點韓國瑜宣佈開會，民眾黨立委就高舉「綠媒小弟、無權備詢」，「綠媒小弟、請你出去」等標語，聚集在卓榮泰座位前抗議。韓國瑜宣佈，民眾黨提出權宜問題，因此宣佈休息溝通。