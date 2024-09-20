憂央行控管房貸更難申請！民眾買賣房意願同步降　股市樂觀情緒升

我是廣告 請繼續往下閱讀

國泰金控今（20）日公布今（2024）年9月國民經濟信心調查結果，其中民眾對未來景氣的樂觀預期降至2023年12月以來低點，大額消費意願同步減少，同時也因限貸令引發民眾擔憂更難申辦房貸，買賣房意願皆出現降溫。不過，由於國際股市震盪走揚，股市樂觀情緒反彈，風險偏好則微降。國泰金指出，國發會最新公布的7月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈，領先指標與同時指標仍持續上揚。然或受美衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動等因素影響，9月調查顯示，景氣現況樂觀指數持續走低至-6.7（8月3），展望樂觀指數同步降至-6（8月-3.2），其中民眾對未來景氣的樂觀預期降至2023年12月以來低點。此外，大額消費意願指數微降至10.5（8月11.3），耐久財消費意願指數則小幅上升至-8.0（8月-8.3)。至於近期央行邀請國銀開會，要求銀行自主管理不動產貸款總量後，可能引發民眾擔憂申貸難度提高，令買賣房意願皆出現降溫，買房意願下滑至-55.1（8月-44.8），賣房意願指數亦走低至4.8（8月11.2）。不過，由於調查期間美國聯準會（Fed）官員談話與美國經濟數據表現令市場降息預期升溫，國際股市震盪走揚，國泰金9月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反彈至11（8月5.3），而風險偏好指數微降至17.9（8月19.4) 。