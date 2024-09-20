大谷翔平為何能50轟50盜？栗山英樹透露「二刀流」為他帶來的幫助

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▲栗山英樹受訪時對媒體這麼說，他表示自己樂於看到大谷對於進攻壘包展現出如此積極性，他認為大谷翔平的潛力不僅僅如此，還有機會打出更加出色的表現。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在今（20）日達成大聯盟史上首次「50轟50盜」，並在同一場比賽將成績推進到51轟51盜。對於如此鬼神的表現，曾在日本國家隊和日本火腿隊帶過大谷翔平的栗山英樹教練，鼓勵子弟兵不要滿足於此，要朝更高的目標——如「80轟」邁進。另外他也透露大谷翔平在投、打、跑「三刀流」球技上的追求，確實幫助了他在棒球各項目的發揮上彼此加成，且擁有更多可能性。大谷翔平今天一樣打第一棒、擔任指定打擊，他6次打擊全部敲安，包括最後3次站上打擊區的3連轟，總計10分打點進帳。以一種最轟動的方式達成了「50轟50盜」偉業，甚至做得更多。「我沒有想像到過（50轟50盜）。」栗山英樹受訪時對媒體這麼說，他表示自己樂於看到大谷對於進攻壘包展現出如此積極性，他認為大谷翔平的潛力不僅僅如此，還有機會打出更加出色的表現，「這樣的成就很驚人，但我不希望你（大谷）滿於現狀，正如我多次說過的，我看到的天花板比這要高得多。」「我想知道他是否真的能打出80支全壘打。我會期待一些沒人會去想像的事情。」栗山英樹激問：「難道他不能打出60轟60盜嗎？我希望他周圍的每個人都能營造出一種『他能做到』的氛圍。『翔平，你別以為這樣就夠了。你還能更好，不是嗎？』。」栗山英樹說，在大谷翔平效力於日本火腿隊期間，就已是盜壘判斷相當出色的選手，即使自己沒有發出盜壘的信號，他也會盡可能地嘗試，「他是具有出色態勢判斷能力的球員，速度也幾乎完美，但最好不要因此受傷了，必須要評估其中的風險。」栗山說，大谷今年在打擊區給予的壓力太大，整個大聯盟都都存在著一種「是否該保送他」的氛圍，正是這種情況導致了今年他有機會大量盜壘，並且達成「50轟50盜」的數字，更可怕的是他能始終保持這種狀態，讓人感到驚奇。大谷翔平為什麼可以這麼出色？栗山英樹認為追求「二刀流」、甚至三刀流（盜壘）、四刀流（守備）的比賽風格幫助了他。他舉投球為例，一名投手在場上打擊、守備、盜壘，可以幫助他在沒有投球時集中注意力。「我想要完成盜壘，因為為我提前思考未來可能發生的事，所以會有多的可能性產生。」栗山英樹說，在場上做好一件事，往往可以帶動其他2、3件事的表現，這就是「二刀流」的意義。他表示自己去了美國後，就一直在討論「三刀流」、甚至「四刀流」的可能性，以大谷翔平為例，盜壘可以讓他的身體更進化，不僅僅在這個過程中讓他間接完成跑步方面的訓練，這也可以帶動他的其他方面，相互提升。「以二刀流來說，效率極為重要。生活本身和每次訓練都應該對此有所助益，永遠不要讓任何事情成為自己的阻礙。不是每個人都有48小時的空閒時間，那我們要怎麼讓它更有效率呢？」栗山英樹說在比賽中盜壘在他看來就是一種訓練，如果能從疲勞中恢復過來，積極的盜壘將有助於維持他的狀態。而大谷翔平最大的優點就是能夠有效做到這一點，在不浪費精力的情況下提升狀態，並以此作為他推動身體前進的一種方式。大谷翔平是不世出的天才，但他能夠成此偉業，重要的是他和栗山師徒之間有一種「不給自己設限的態度」，相信科學、但不被常識所定義。儘管關於「二刀流」的質疑很多，但栗山和大谷始終相信這能行，持續精進這方面的研究並身體力行。大谷擁有得天獨厚的天賦，也比一般人更努力。如今它成就大聯盟百年來都未有人能達成的「50轟50盜」紀錄，這一切都始於栗山英樹當年鼓勵他：「即使是職業球員也可以二刀流」。▲栗山英樹認為在場上投球，也能夠幫助大谷翔平在打擊以及跑壘上有所加成。（圖／美聯社／達志影像）