真主黨呼叫器爆炸被指MIT　卓榮泰譴責惡意連結、籲別以訛傳訛

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黎巴嫩真主黨使用呼叫器爆炸釀傷亡，呼叫器被指疑似來自台灣金阿波羅公司，對此，行政院長卓榮泰今（20）日在立法院受訪時表示，輸入歐美的台灣的呼叫器都是沒有危險的，網路有人把此事與台灣廠商、政府做惡意連結，非常不應該，呼籲國人不要以訛傳訛假消息。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器在全國多處同時爆炸，已造成人傷亡，外媒指稱，呼叫器是台灣製造，來自台灣廠商金阿波羅；經濟部、外交部則對外說明，台灣沒有直接出口這款呼叫器到黎巴嫩，目前該案正由司法調查釐清中。卓榮泰今赴立法院進行施政報告，會前接受媒體訪問。他表示，經過經濟部等部會調查，該公司及台灣並沒有將呼叫器直接輸往黎巴嫩，台灣一年將近有26萬套的BB CALL設備輸往歐美地區，且都是沒有危險、安全的，至於在網路上把這件事情跟台灣的廠商、台灣政府做惡意的連結，非常不應該。卓榮泰提到，國安系統、國安單位已追查假消息來源，希望國人不要以訛傳訛，國家的政策是基於人類的和平跟自由、民主跟人權的，「我們不會涉入這樣的行為，我們會查出事實」。至於國民黨團將針對聯合國2758決議提出反制決議，並批評民進黨是在操作意識形態一事，卓榮泰說，要感謝很多的民主夥伴國家這一段時間以來，基於歷史正確的觀點、討論，對聯合國2758號進行多方的研究、表示意見。卓榮泰認為，這是基於聯合國普遍性原則，不遺漏每一個人的基本精神，同時，他也認為聯合國2758號，不涉及台灣任何政治地位的最終立場，也不等於是一個中國原則，當然也不會影響其他國家跟台灣做正常交往。卓榮泰呼籲，國內應與世界民主夥伴國家一樣，要解釋2758號以及說法，希望國人、朝野都能夠以保衛台灣為出發點，以台灣最大立出發點，共同討論出對台灣的最有力的結論。