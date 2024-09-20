央行出重手打炒房！楊金龍：要消除房價上漲預期　營建股全倒

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▲央行7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

中央銀行昨（19）日召開理監事會議，並祭重手打炒房，也引發外界關注，總裁楊金龍會後記者會強調，雖然銀行不動產放款集中度37.5%，沒有高於歷新高37.9%，但「現在房市情況，比歷史高點時更加嚴峻」，因此，在特殊時間做比較嚴厲措施，就是要對市場釋放訊息，讓市場不要有房價上漲預期。此話一出，再加上央行祭重手打炒房，導致今（20）日營建股重挫，早盤類股指數大跌逾7%，多檔個股慘至跌停。央行第7波選擇性信用管制有4大措施，包括一、新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期；二、自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；三、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；四、餘屋貸款最高成數由4成降為3成，自明日起實施。不僅如此，央行認為，搭配調升存款準備率，透過加強貨幣信用的數量管理，以強化央行道德勸說措施及這次選擇性信用管制措施成效，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場，因此，新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，並自今年10月1日起實施。對於這次下這麼重的手，楊金龍表示，央行在祭出第7次選擇性信用管制所花的力氣、時間、和同事之間的討論，「加總起來對我們的壓力，應該不輸1至6次的加總。」央行從8月中把一家一家銀行找來，央行也做了功課，每一家花的時間很長，「要做這樣的決策，很困難的，但央行還是有基礎的，不是說亂想的。」。楊金龍表示，央行之前已採取6波管制措施，房市好不容易有點軟著陸，現在上來的速度太快了，必須要做一些嚴肅的措施，對市場釋放出訊息，讓市場不要有「房價會一直上去」的預期。政府再度出手打炒房，拖累營建類股今日表現慘兮兮，早盤上市、上櫃類股指數大跌逾7%，多檔打入跌停板，包括達麗、三地開發、新美齊、隆大、愛山林、京城、華友聯、欣巴巴、富宇、鑫龍騰、森寶、聯上、瑞築、新潤、永信建、富裔，其他個股也表現疲態，長虹、皇普、三發地產、冠德、聯上發、全坤建、遠雄、皇翔、興富發、富華新、坤悅、大城地產、綠意跌逾9%。