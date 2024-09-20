超爽！iPhone 16開賣中華電信加碼抽Pro Max　果粉免費再拿一台

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年中華電信搶得頭香的和前幾年相同，為一間包膜公司發起團體戰「就是志在要獲得第一名」。(記者李政龍攝)

▲中華電信董事長郭水義率領團隊大跳16蹲，炒熱現場氣氛。（記者李政龍攝）

蘋果iPhone 16全系列今（20）日正式開賣，今年首賣在北中南事先抽出60位預約客戶到場取機，完成報到即可獲3000元購物金優惠券。為了炒熱現場氣氛，中華電信董事長郭水義率領團隊大跳16蹲。此外中華電信沒有頭香禮，但事前先抽出60位用戶到現場排隊民眾可以加碼抽排隊獎，由中華電信董事長郭水義抽出iPhone 16 Pro Max 256GB，由民眾蔡小姐獲得。中華電信iPhone 16開賣今年首度改採線上登記後在北中南抽出60位民眾前來排隊取機。今年中華電信搶得頭香的和前幾年相同，為一間包膜公司發起團體戰，9月11日就來排隊，賴先生表示，今年已是公司第4年搶得中華電iPhone頭香「就是志在要獲得第一名」，鎖定iPhone 16 Pro Max 1TB 沙漠色鈦金屬，團隊希望一共購入5支新機，後來加碼抽出的iPhone 16 Pro Max 256GB也由該公司的員工獲得，相當幸運。中華電信可能因為遊戲規則改變，再加上預購管道愈來愈多，且有更多果迷選擇購買空機，還有消費者更換手機周期變長，中華電信首賣門市的排隊人潮並沒有往日熱熱鬧鬧的感覺。而針對首批到貨量，中華電信個人家庭事業群總經理胡學海表示，目前確實會高階版 iPhone 16 Pro Max 在初期需求大於供給，希望果粉耐心等待，之後供貨將會