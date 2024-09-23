台中14期房市熱！機能、交通便利外　這建案靠「1關鍵」勝出

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明年完工的北屯運動中心，預計設有全台中第一座滑冰場；圖為北屯國民暨兒童運動中心模擬圖。（圖／台中市政府運動局）

▲鴻承壹流有「單戶生產履歷」以及「20項購屋保證」涵蓋「產權清晰、售後服務、工程管理、材料品質」 四大領域。（圖／品牌提供）

台中房市持續升溫，其中腹地最大的14期重劃區，因為坐擁許多重大建設，像是巨蛋、漢神百貨，以及洲際棒球場等，又緊鄰附近的商圈，發展前景可期，生活機能更趨完整，在市場上交易日漸熱絡，尤其是交通選址上面臨大馬路的建案，更是佔據市場話題性。鴻承建設新案「鴻承壹流」也在14期落腳，選址鎖定在後市最為看好的仁平段，因為鄰近崇德商圈，可以坐擁11期成熟機能，還是個三面臨路角地，落在松竹路以及梅川東路雙大道上，未來14期的相關建設，都在活動範圍內，像是明年完工的北屯運動中心，不僅設有全台中第一座滑冰場，步行僅需要約450公尺，更別說周圍密集的超商、超市，甚至是速食與連鎖咖啡店了，都是吸引人口湧入的極大誘因。低密度高綠覆的14期重劃區，也讓鴻承壹流在居住空間設計上更舒適，擁有絕美的大中庭與景觀設計，整個社區就是一座公園，留有大量綠化區域，而這背後都是源起於對建築有著高度執著與熱忱的「鴻承」建設。鴻承建設經理人黃智楨，強調一築一藝，重視打造職人建築，還會在每一個建案空間，找來藝術創造者，因為鴻承建設始終認為「生活即藝術」，堅持尋求各種質地、多樣形式、層次色彩的裝置藝術，為建築公設建立獨有的空間氛圍。不僅如此，從理念、設計、用材、建造，每一個環節都不馬虎，就連服務端也是堅持做好每個細節，在鴻承，有「單戶生產履歷」以及「20項購屋保證」涵蓋「產權清晰、售後服務、工程管理、材料品質」 四大領域，舉例來說，重視工程細節的鴻承，在客服修繕流程也下足功夫，透過手機就能線上報修、查詢受理進度等，引進完整的售後服務，提供最安心的住宅保證。在房市交易熱絡、建案層出不窮的市況下，民眾買房除了看準選址上的生活機能、交通便利之外，更多的時候，建築的設計、用材與服務等細節考量，往往才是決定下手的關鍵！