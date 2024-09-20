揪友吃飯爽享優惠！西堤牛排免費送漢堡　做公益到陶板屋能買1送1

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▲「品田牧場」推出到店享用套餐，出示學生證或穿學校制服，還可招待「季節聖代」1份。（圖／王品提供）

▲「陶板屋」推出「知書答禮」限量公益組合，隨組合附贈的「和風套餐買1送1感謝卡」，平日到店享用陶板屋和風創作料理套餐買1送1。（圖／王品提供）

▲到「就饗」出示身分證字號符合「T、A、I、W、N、5、2、0」任1碼，消費兩客套餐，即贈「醬燒龍膽石斑」1份。（圖／王品提供）

▲新竹喜來登大飯店推出軍、公、教人員優惠，於週日至週四晚餐時段用餐，享有2人同行1人免費；另外也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。（圖／新竹喜來登提供）

因應新學期結交新朋友，王品「西堤牛排」發出「尋堡召集令」，即日起到10月31日，兩人同行內用2客經典套餐，出示活動畫面完成尋堡任務，即贈「手撕豬肉漢堡」1份。另外「品田牧場」，則是推出到LINE官方帳號領券，內用2客套餐，可兌換「唐揚軟殼蝦串串」1份。王品集團其他品牌也有優惠，「陶板屋」與「印花樂」、「為台灣而教」教育基金會（Teach for Taiwan，TFT）推出「知書答禮」限量公益組合，每組定價399元，但是隨組合有贈送「和風套餐買1送1感謝卡」，能到「陶板屋」享有套餐滿一送一優惠。「西堤牛排」即日起到10月31日，邀請大家帶朋友一起來吃牛排配漢堡，只要內用2客經典套餐，出示活動畫面完成找到2個漢堡的任務，就贈送價值316元的「手撕豬肉漢堡」1份，以香酥漢堡麵包內夾手撕豬肉絲搭配生菜，一人一個超滿足。炸豬排專家「品田牧場」也為好朋友加菜，即日起到10月31日，加入品田牧場LINE官方帳號好友領券，帶朋友到店內用2份套餐，憑券可兌換1份「唐揚軟殼蝦串串」。此外，活動期間到店享用套餐，出示學生證或穿學校制服，還可招待「季節聖代」1份。(優惠恕不併用)至於「陶板屋」與「印花樂」、「為台灣而教」教育基金會（Teach for Taiwan，TFT）日前攜手推出「知書答禮」限量公益組合，是為支援偏鄉教育，每組定價399元，但是隨組合有贈送「和風套餐買1送1感謝卡」可在12月6日前的平日，到店享用陶板屋和風創作料理套餐買1送1，正適合邀好友一起快樂用餐。王品集團旗下其他品牌，亦有推出「身分證」優惠。即日起到9月30日，到「就饗」出示身分證字號符合「T、A、I、W、N、5、2、0」任1碼，消費兩客套餐，即贈「醬燒龍膽石斑」1份。身份證字號符合「K、O、R、E、A、5、2、0」任1碼，即日起到10月31日，到「金咕」享用1客多人套餐，即可贈「滋滋牛板腱」或「經典泡菜煎餅」1份。吃到飽餐廳也有「兩人同行」優惠，新竹喜來登大飯店自即日起至9月30日於盛宴自助餐廳推出93軍人節及教師節餐飲優惠，軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費，等於是美味吃到飽享有「買一送一」優惠；為了即將到來的「世界龍蝦日」，盛宴自助餐廳也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。