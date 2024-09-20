央行祭史上最重「打炒房」　卓榮泰喊：要讓房市正常發展

我是廣告 請繼續往下閱讀

央行昨決議升準不升息、祭出第7波選擇性信用管制，擴大房市管制堪稱史上最重，對此，行政院長卓榮泰今（20）日在立法院受訪時強調，政府不是打房而是打炒房，其態度是維護民眾居住最基本條件，並讓房市有正常發展。中央銀行昨舉行第3季理監事會，決議升準不升息，並祭出第7波選擇性信用管制，作法包含新增規範自然人名下有房屋者的第1戶購屋貸款不得有寬限期，以及自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國等。卓榮泰今赴立法院進行施政報告，會前接受媒體訪問。卓榮泰表示，央行基於獨立機關的權責，專業且經過充分討論，新一波的政策，他必須強調不是打房，是打炒房。卓榮泰提到，政府態度是維護一般民眾居住所需求的最基本條件，所以對囤房或者是有過多房屋在手上，而卻沒有充分利用，那政府必須尊重央行充分討論，「對於專業的政策，希望大家檢視後能夠支持」。卓榮泰提到，政府推動國家社會的居住正義，及對於青年朋友們的居住需求，希望從政策實施後，看是否有效地減少炒房行爲，而對房市有正常發展。另外，死刑釋憲結果將在下午宣判，國民黨主席朱立倫表示，台灣目前沒有條件廢死，若廢死，民意將反撲。卓榮泰回應，大法官會議進行很多時間的討論，基於五權憲政的體制，現在都應靜待會議解釋出來的文字，那之後，就是社會共同的標準。卓榮泰提到，現在他不宜多說，只期待社會能夠平和，無論如何，政府維護社會治安的決心跟作爲，絕對不會放鬆。