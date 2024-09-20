美國降息後台股高息ETF旺！搶除息前買進　00919價量齊揚成人氣王

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美國降息首日，台股表現價量齊揚，ETF漲多跌少，觀察昨（19）日股價上漲、成交量上萬的排行來看，前8名都是高股息ETF。其中，群益台灣精選高息（00919）即將除息，日成交量來到10.8萬張最具有人氣。今日為最後買進日，早盤更漲於1%、最高價來到24.38元。市場法人表示，降息循環啟動，投資人可朝高息資產佈局，更可以關注台股高息ETF。台股ETF人氣暢旺，受到台灣投資人追捧，受益人數今年以來已經增加超過370萬人，總受益人來到978萬人，其中，台股高息ETF更是人氣旺，今年以來已經增加325萬人。群益投信表示，聯準會降息循環機率提升，在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，建議投資人可朝高息資產進行布局，其中台股高息ETF既可掌握配息也可資本利得雙收益，是投資人不可不留意的標的。據了解，00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元，這六次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元，顯示出其穩定階梯式向上的配息政策，年化配息率連續6季衝破10%，搶在除息前上車的投資人源源不斷，00919本次除息日為9/23，參與除息最後買進日9/20。群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機，此外，存股除了觀察配息率高低外，也要考量企業獲利成長性，如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。謝明志指出，儘管台股長線多頭看法不變，但股市漲多後仍需堤防修正，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。