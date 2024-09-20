日本男童深圳遇刺身亡　卓榮泰不斷示警：請國人提高警覺

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深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中遭刺傷，引發外界關注。對此，行政院長卓榮泰今（20）日在立法院受訪時表示，對於不幸事件感到惋惜，大家都希望中國地區都能夠有一個非常安全、平和的旅遊，希望國人赴中能提高警覺。深圳日本人（日僑）學校的一名10歲男童18日在上學途中遭一名44歲男子用刀刺中腹部，緊急送往醫院，但最終搶救無效。卓榮泰今赴立法院進行施政報告，會前接受媒體訪問。卓榮泰說，對於不幸事件，對受害者及家屬，都感到非常地惋惜，他情願它是一個個案，希望不再發生，不僅是對日籍或者是其他國家，包括台灣國民在內，都希望能在中國地區都能夠有一個非常安全、平和的旅遊，或是公務的行爲跟出入。卓榮泰提醒，政府用橙色的旅遊（警示），希望國人能夠提高自身警覺，「我們並不是拒絕、並不是反對，而是希望提高國人自身的警覺」。卓榮泰強調，這一段時間以來，政府做多次呼籲，但還是有部分小小的事件，還是請國人能夠提高警覺，而一旦事情發生時，政府還是會請相關的單位跟部會能夠去了解事實，能夠有效地來處理，他希望這個事件能夠儘快風波平靜下來。