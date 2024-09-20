宋慧喬米蘭約會墨鏡男！親密互動掀熱議　身方曝光粉絲驚：出現過

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋慧喬受到精品大牌FENDI的邀約，前往米蘭出席2025春夏時裝秀，每套造型皆美到封神。（圖／宋慧喬IG）

▲宋慧喬（左）同框墨鏡男子（右），2人看起來相當親密，引發粉絲熱議。（圖／宋慧喬IG）

▲該名男子為宋慧喬（左）的知名造型師朱亨善（右），2人私下交情良好。（圖／宋慧喬IG）

韓國女星宋慧喬（喬妹）近日應品牌之邀，遠赴米蘭參與時裝周大秀，她連日在IG曬出多張個人照及與好友的聚會照，然而有眼尖粉絲發現，照片中出現1名戴墨鏡的男子，右手似乎輕摟著喬妹，2人互動看起來相當親密。而這名墨鏡男的身分也立刻遭起底，原來他是宋慧喬的好友造型師朱亨善，粉絲也發現他先前早已出現在宋慧喬的社群上。近日宋慧喬受到精品大牌FENDI的邀約，前往米蘭出席2025春夏時裝秀，她一連換上4套造型，包括俐落的灰色褲裝、時髦的沙漠色風衣等，每套在宋慧喬身上看起來都十分仙氣與高級，被粉絲盛讚：「美到封神。」而宋慧喬結束米蘭時裝週的公開行程後，也不忘抽出時間出遊及與友人聚會，她在IG曬出多張與好友在義大利的聚會照。其中有粉絲發現畫面中除了宋慧喬的好閨密名模申賢智外，還出現1名戴墨鏡的男子，2人同框畫面看起來相當親密，男方的右手也疑似摟著喬妹。照片曝光後也令粉絲瘋猜女神的感情狀況，而該名墨鏡男的身分也隨遭起底，原來他是與宋慧喬長期合作的知名造型師朱亨善（주형선），粉絲也發現他先前早已出現在喬妹社群，2人經常同框合照，看起來感情十分要好。