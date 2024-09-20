季線壓力好大！台股午盤漲點收斂至158點　櫃賣無力！盤中先翻黑

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美國聯準會宣布降息兩碼，軟著陸的希望增強，因此激勵美股四大指數昨（19）日全數走高，其中道瓊指數、標普500指數收盤再創歷史新高，激勵台北股市今（20）日持續走高，開盤上漲203.55點、來到22246.24點，盤中電子股領軍，最高一度來到22354.54點、上漲311.85點，不過季線壓力太大，導致盤中指數收斂，午盤上漲158.37點或0.72%，來到22201.06點，持續守穩22000點關卡，日K拉出一根長上影線。此外，台股今日收週線。不同於大盤強勢走高，中小型股開高走低，櫃買指數盤中先行翻黑，午盤下跌0.5點或0.19%，來到267.26點，日K拉出一根長上影線。今日午盤個股成交量排行榜前五名：新光金、映泰、中信金、永光、盟立；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、盟立、原相、創惟。權值股全數走高，權王台積電以981元開出、上漲21元，最高一度來到982元，午盤雖然漲幅收斂，不過還是相當強勁，上漲15元或1.56%，來到975元；鴻海以180元開出、上漲3.5元，午盤上漲3元或1.7%，來到179.5元；聯發科開盤上漲25元、來到1145元，午盤則是上漲20元或1.79%，來到1140元。而拖累櫃買指數翻黑的就是營建股，中央銀行昨日召開理監事會議，並祭重手打炒房，也引發外界關注，總裁楊金龍會後記者會強調，雖然銀行不動產放款集中度37.5%，沒有高於歷新高37.9%，但「現在房市情況，比歷史高點時更加嚴峻」，因此，在特殊時間做比較嚴厲措施，就是要對市場釋放訊息，讓市場不要有房價上漲預期。此話一出，再加上央行祭重手打炒房，導致今（20）日營建股重挫，早盤類股指數大跌逾7%，多檔個股慘至跌停，包括達麗、三地開發、新美齊、隆大、愛山林、京城、華友聯、欣巴巴、富宇、鑫龍騰、森寶、聯上、瑞築、新潤、永信建、富裔，其他個股也表現疲態，長虹、皇普、三發地產、冠德、聯上發、全坤建、遠雄、皇翔、興富發、富華新、坤悅、大城地產、綠意跌逾9%。