10年寵物餐廳「老闆外遇女員工」！闆娘宣布熄燈：把壞事一起結束

桃園中壢一間由一對夫妻共同創立的人氣寵物友善餐廳「食。光機」近日宣佈熄燈，老闆娘出面拍片，表示自己的老公與女員工有長達4年的不倫戀，而且還是在自己懷孕時，透露自己也糾結非常久，才決定要把這間充滿回憶的店關掉，「希望與壞事一起結束」，影片曝光後，讓大批曾經去光顧的客人感到非常心疼，為老闆娘加油打氣。
創業10年寵物餐廳宣布熄燈！女員工假關心真出軌老闆娘老公
寵物友善餐廳「食。光機」老闆娘日前拍影片表示，18日是「食。光機」營業的最後一天，這家店陪伴了她10年的時間，創業的過程中真的有非常多的喜怒哀樂，「包含了自己的先生以及小三，也是從這間店開始。」
老闆娘提到，4年輕因為懷孕時身體非常不舒服，因此應徵員工來幫忙，但沒有想到女員工因此成為自己婚姻中的小三。該名女員工還會以關心姿態，要她不舒服時告訴自己，甚至傾吐苦水，大聊與男朋友的事情。後來老闆娘才得知，女員工口中的男朋友竟然是自己的「老公」，且老公與小三甚至還在店附近租了一間「砲房」。
老闆娘表示：「這間店乘載了我很多很多的回憶，但我更希望的是，在這間店發生的所有壞事都會隨著這間店一起結束，之後在新的店重新開幕時，我也會重新振作起來，我一定可以，我會加油。」
老公偷吃宣布關店！「食。光機」老闆娘會再開店
老闆娘後來也在臉書上提到「這間店因為有喜歡我們的朋友給了我很多力量，影片大家看完好的不好的我都接受，因為一切都是我的選擇」，透露自己現在還沒跟老公離婚，因為還有很多事情必須要處理，離婚不會是現在最好的方法，食光機也還是需要他，自己沒辦法一個人做那麼多事，不過食光機2.0自己是負責人，跟老公無關。
老闆娘說「說我敢做敢當，我要養家養小孩，支持我、認同我的人就會支持我，不喜歡的，我真的也沒辦法，我問心無愧，希望到時候食光機2.0期待大家能來玩！」貼文曝光後，不少曾經光顧的客人都紛紛留言「去過好幾次了，闆娘一定要加油堅強」、「真的很震驚有這件事.....去過幾次非常喜歡貴店風格跟環境，再開新店一定還是會捧場的！
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寵物友善餐廳「食。光機」老闆娘日前拍影片表示，18日是「食。光機」營業的最後一天，這家店陪伴了她10年的時間，創業的過程中真的有非常多的喜怒哀樂，「包含了自己的先生以及小三，也是從這間店開始。」
老闆娘提到，4年輕因為懷孕時身體非常不舒服，因此應徵員工來幫忙，但沒有想到女員工因此成為自己婚姻中的小三。該名女員工還會以關心姿態，要她不舒服時告訴自己，甚至傾吐苦水，大聊與男朋友的事情。後來老闆娘才得知，女員工口中的男朋友竟然是自己的「老公」，且老公與小三甚至還在店附近租了一間「砲房」。
老闆娘表示：「這間店乘載了我很多很多的回憶，但我更希望的是，在這間店發生的所有壞事都會隨著這間店一起結束，之後在新的店重新開幕時，我也會重新振作起來，我一定可以，我會加油。」
老公偷吃宣布關店！「食。光機」老闆娘會再開店
老闆娘後來也在臉書上提到「這間店因為有喜歡我們的朋友給了我很多力量，影片大家看完好的不好的我都接受，因為一切都是我的選擇」，透露自己現在還沒跟老公離婚，因為還有很多事情必須要處理，離婚不會是現在最好的方法，食光機也還是需要他，自己沒辦法一個人做那麼多事，不過食光機2.0自己是負責人，跟老公無關。
老闆娘說「說我敢做敢當，我要養家養小孩，支持我、認同我的人就會支持我，不喜歡的，我真的也沒辦法，我問心無愧，希望到時候食光機2.0期待大家能來玩！」貼文曝光後，不少曾經光顧的客人都紛紛留言「去過好幾次了，闆娘一定要加油堅強」、「真的很震驚有這件事.....去過幾次非常喜歡貴店風格跟環境，再開新店一定還是會捧場的！