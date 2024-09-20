10年寵物餐廳「老闆外遇女員工」！闆娘宣布熄燈：把壞事一起結束

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▲寵物友善餐廳「食。光機」老闆娘宣布熄燈，爆出老公外遇女員工，兩人不倫戀長達4年，讓許多老顧客感到心疼。（圖/食。光機臉書）

▲知名寵物餐廳「食。光機」老闆娘宣布營業10年的回憶將封存，「希望與壞事一同結束」。（圖/食。光機臉書）

桃園中壢一間由一對夫妻共同創立的人氣寵物友善餐廳「食。光機」近日宣佈熄燈，老闆娘出面拍片，表示自己的老公與女員工有長達4年的不倫戀，而且還是在自己懷孕時，透露自己也糾結非常久，才決定要把這間充滿回憶的店關掉，「希望與壞事一起結束」，影片曝光後，讓大批曾經去光顧的客人感到非常心疼，為老闆娘加油打氣。寵物友善餐廳「食。光機」老闆娘日前拍影片表示，18日是「食。光機」營業的最後一天，這家店陪伴了她10年的時間，創業的過程中真的有非常多的喜怒哀樂，老闆娘提到，4年輕因為懷孕時身體非常不舒服，因此應徵員工來幫忙，老闆娘表示：「這間店乘載了我很多很多的回憶，老闆娘後來也在臉書上提到「這間店因為有喜歡我們的朋友給了我很多力量，影片大家看完好的不好的我都接受，因為一切都是我的選擇」，老闆娘說「說我敢做敢當，我要養家養小孩，支持我、認同我的人就會支持我，不喜歡的，我真的也沒辦法，我問心無愧，希望到時候食光機2.0期待大家能來玩！」貼文曝光後，不少曾經光顧的客人都紛紛留言