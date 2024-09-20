大谷翔平的表現等於NBA何種數據？球迷：威少50分大三元絕殺金塊

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MLB洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（20）日完成「50轟50盜」的成就，此役他繳出6安打、3支全壘打、10分打點的成績，幫助道奇隊以20：4獲勝。賽後有球迷在網路上詢問大谷本場比賽的表現，等同在NBA中打出什麼樣的數據？有人認為「威少」Russell Westbrook在2017年對丹佛金塊砍下「50分大三元」、還命中絕殺三分，可以相提並論。有球迷賽後發問：「我不太研究棒球，有人可以用籃球術語解釋一下這種成績嗎？」下面很快有人回覆各式各樣的答案，包括「一場比賽中三分球命中率為15投15中」、「Rudy Gobert+Nikola Jokic的數據表現」、「單季完成250次灌籃和投進250記三分球」等等。但以勁爆程度來說，「Westbrook命中致勝球、砍下下50分，率隊擊敗金塊隊，自Oscar Robertson以來首次取得賽季場均30分10籃板10助攻的成績。」這個答案得到許多人的認可，此役發生在美國時間4月9日對金塊的那場比賽最為相近。該場比賽Westbrook得到50分16籃板10助攻，在半場他就已經砍下了23分12籃板6助攻，第四節剩下4分17秒的時候，威少助攻Semaj Christon命中三分，拿下個人本場第10次助攻，也是該季第42次的大三元。他決勝節攻下19分，還投進絕殺球，幫助整場大部粉時間落後的雷霆在完成逆轉。而大谷翔平今天的表現也完全能媲美這一場NBA經典戰役，他6打數6安打，包括最後三打席連3次開轟，打回10分打點，幫助球隊打進到季後賽。