為何要投資比特幣？一文看懂優勢與風險

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▲由於比特幣的供應有限且透明，不會像法定貨幣那樣受到中央銀行的影響。（圖／品牌提供）

如果你有在關注金融市場，那麼你對比特幣（Bitcoin）一定不會感到陌生。作為加密貨幣的「領頭羊」，比特幣開創了去中心化的機制，為後續的加密貨幣奠定了基礎，在全球市場中扮演著重要角色。人們投資比特幣的理由與其他投資相似：期望它的價值上升，從中獲得可觀的利潤。比特幣的興起挑戰了傳統金融系統，也成為投資者，尤其是年輕富豪們的熱門選擇之一。為什麼投資比特幣如此吸引？與傳統貨幣相比，最受討論的就是比特幣的去中心化特性。不同於由傳統銀行或政府所管控的貨幣，比特幣的價值和管理不受任何單一機構影響，使得投資者擁有高度的財務自主權，避免了傳統金融的限制。比特幣價格的波動也成為許多人投資的動機，尤其是在其價格迅速上漲時，吸引了全球各地的投資者關注。當比特幣的創始人中本聰（Satoshi Nakamoto）推出這種數字貨幣時，就已經設定其發行總量僅為2100萬枚，類似於黃金的稀缺性。不僅如此，這種稀缺性也讓比特幣成為一種儲存價值的工具，為那些擔心法幣貶值的投資者提供了一個對抗通貨膨脹的選擇。除此之外，背後的創新技術也大大提升了比特幣的吸引力。這種數字貨幣運行於區塊鏈技術之上，這種去中心化的數據庫技術保障了交易的速度、透明度和安全性。區塊鏈技術的創新和成功，為對技術有興趣的投資者提供了寶貴的參考，也帶動了其他加密貨幣和區塊鏈項目的發展，例如以太坊。事實上，這已經不僅僅是一種數字貨幣，而是兼具金融與技術雙重屬性的投資工具。為何比特幣被稱為“數字黃金”？比特幣常被人稱為“數字黃金”。長久以來，外界普遍認為中央銀行的印鈔行為會導致通脹或貶值。相反，在過去的經濟衰退或金融危機期間，比如在世界大戰或911事件，黃金通常能夠保值甚至升值。在股市下跌時，黃金往往會上漲，因此被視為避險資產。由於比特幣的供應有限且透明，不會像法定貨幣那樣受到中央銀行的影響；因此在通貨膨脹高企時，被視為可以對抗法幣貶值的避風港，就像黃金一樣。它不易受傳統市場波動的直接影響，所以在股票市場動盪時，成為較安全的資產保值工具。例如，在COVID-19疫情期間，比特幣價格在 2020 年上漲了 300%，變成投資者的避險工具，也有許多國家注入了數兆美元作為刺激經濟的方案。而且，比特幣作為一種非相關資產，讓投資組合更加多樣化，以分散投資風險。比特幣是高風險的投資嗎？和任何投資一樣，比特幣也存在風險。首先，比特幣的價格波動劇烈，經常在短時間內大幅變動。與傳統股票或交易市場不同，比特幣的交易是全球性且24小時的，所以容易受世界各地的事件以及投資者情緒影響。價格波動與投資收益息息相關，例如在2021年4 月，比特幣一度突破了 64,000 美元的高位；然而，隨後受到埃隆·馬斯克收回接受比特幣作為特斯拉汽車支付方式的承諾，再加上中國再次宣布對加密貨幣進行打壓等影響，全球加密貨幣市場在短短一週內蒸發了 1 兆美元的市值。劇烈的波動和高度不確定性，對於風險承受能力較低的投資者來說是一大挑戰。此外，各國對比特幣的法律框架尚未統一，增加了合規風險；在網絡安全方面，比特幣錢包和交易所容易成為黑客攻擊的目標，投資者可能面臨資金被盜的風險。因此，選擇安全的儲存方式和加強網絡安全措施是必須的。