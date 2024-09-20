郭富城記者會上突哭了！提到亡母有遺憾：希望她可以在天上看我

吳謹言「孕肚」大到驚人！公園慢跑被路人抓包：這還瞞得了？

記者李欣容／台北報導

▲吳謹言嫁洪堯爭議不斷，日前有人看到她挺著孕肚在公園慢跑，不過也有人說應該是角色懷孕，不是她本人。（圖／翻攝自吳謹言微博）
▲吳謹言嫁洪堯爭議不斷，日前有人看到她挺著孕肚在公園慢跑，不過也有人說應該是角色懷孕，不是她本人。（圖／翻攝自吳謹言微博）
吳謹言13日宣布和合作《延禧攻略》的男星洪堯結婚，接著被傳出已經懷孕5個月，之前她被拍到用包包遮肚子，看起來相當刻意，而昨（19）日她又被路人直擊挺著「孕肚」跑步，畫面中隆起的小腹立刻受到討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳謹言懷孕是真？路人抓包挺孕肚慢跑

吳謹言新婚後馬不停蹄地展開下一個工作，有路人直擊她穿著運動服綁著馬尾在公園小跑步，但肚子卻大得不可思議，「吳謹言肚子」立刻就登上微博熱搜，網友直言這絕對有5個月以上，開始替她的新戲擔心，「不懂八月開機的為啥還要接，那時候都知道懷孕了」、「這個月才開機，拍了也沒多久，後面的戲怎麼辦，肚子就已經這麼大了」、「這樣安全嗎，挺著肚子還拍戲」。

不過也有人發現她在跟工作人員講話時，腰間纏著一個咖啡色的繃帶，似乎是用來固定「假肚子的」，有可能是劇中角色懷孕，而非她本人。

▲吳謹言大肚子慢跑被路人拍下。（圖／翻攝自微博 賢人鐘無艷）
▲吳謹言大肚子慢跑被路人拍下。（圖／翻攝自微博 賢人鐘無艷）
吳謹言被說沒福氣　于正高EQ反駁

吳謹言和洪堯結婚引來不小爭議，首先是男女的知名度有落差，兩人的老闆于正則擋在第一前線開戰酸民，直說吳謹言是個特別有福氣的女生，能紅到老，而且女大當嫁，沒什麼好攔著的，只有祝福。

因為結婚，洪堯過往黑歷史被掀開，他曾被拍到進吳謹言住處時亂扔菸蒂、反駁自己劈腿16歲網美對網友飆髒話，還有「手滑」上傳與吳謹言的親密照、疑似為了裝嫩造假年齡，也有人說他名氣不及吳謹言，不過其實洪堯戲約也很多，近期就演出包括《臨江仙》、《顏心記》、《別對我動心》、《烈火軍校》等等。

吳謹言早在3年前就嫁洪堯？于正暴怒曬聊天紀錄開嗆：不得好死

吳謹言結婚王星越被P進結婚照？《墮落春夜》CP粉質問：始亂終棄

吳謹言婚後首露面！全程用包遮肚　老闆于正認：粉絲跑光是她代價

洪堯為什麼惹人厭？《延禧》玷汙、害死吳謹言姊姊　劇情令人髮指

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選