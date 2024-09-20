吳謹言「孕肚」大到驚人！公園慢跑被路人抓包：這還瞞得了？

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▲吳謹言大肚子慢跑被路人拍下。（圖／翻攝自微博 賢人鐘無艷）

吳謹言13日宣布和合作《延禧攻略》的男星洪堯結婚，接著被傳出已經懷孕5個月，之前她被拍到用包包遮肚子，看起來相當刻意，而昨（19）日她又被路人直擊挺著「孕肚」跑步，畫面中隆起的小腹立刻受到討論。吳謹言新婚後馬不停蹄地展開下一個工作，有路人直擊她穿著運動服綁著馬尾在公園小跑步，但肚子卻大得不可思議，「吳謹言肚子」立刻就登上微博熱搜，網友直言這絕對有5個月以上，開始替她的新戲擔心，「不懂八月開機的為啥還要接，那時候都知道懷孕了」、「這個月才開機，拍了也沒多久，後面的戲怎麼辦，肚子就已經這麼大了」、「這樣安全嗎，挺著肚子還拍戲」。不過也有人發現她在跟工作人員講話時，腰間纏著一個咖啡色的繃帶，似乎是用來固定「假肚子的」，有可能是劇中角色懷孕，而非她本人。吳謹言和洪堯結婚引來不小爭議，首先是男女的知名度有落差，兩人的老闆于正則擋在第一前線開戰酸民，直說吳謹言是個特別有福氣的女生，能紅到老，而且女大當嫁，沒什麼好攔著的，只有祝福。因為結婚，洪堯過往黑歷史被掀開，他曾被拍到進吳謹言住處時亂扔菸蒂、反駁自己劈腿16歲網美對網友飆髒話，還有「手滑」上傳與吳謹言的親密照、疑似為了裝嫩造假年齡，也有人說他名氣不及吳謹言，不過其實洪堯戲約也很多，近期就演出包括《臨江仙》、《顏心記》、《別對我動心》、《烈火軍校》等等。