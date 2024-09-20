「啦啦隊Irene」趙娟週義賣統一獅簽名表演服！競標價破10萬元了

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▲趙娟週義賣統一獅簽名表演服，還有7天才落槌，競標價就已破10萬元。（圖／翻攝Yahoo奇摩拍賣）

▲瑟七義賣2022年超人力霸王聯名球衣，競標價已破5萬元。（圖／翻攝Yahoo奇摩拍賣）

▲峮峮絕版簽名球衣曾賣出18萬元的高價。（圖／翻攝Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書）

韓籍啦啦隊女神趙娟週因長相酷似女團Red Velvet隊長Irene，有「啦啦隊Irene」的封號，來台加盟統一獅啦啦隊「Uni Girls」後人氣更是水漲船高。日前Uni Girls合作Yahoo奇摩拍賣推出義賣活動，趙娟週穿過的台日雙獅實戰簽名表演服上架短短3天就超過50次競標，標價更被炒到10萬元以上，超高人氣讓其他隊友望塵莫及。Yahoo奇摩拍賣搶搭中職熱潮，近日攜手統一獅推出「愛一直都在！幫助浪浪公益競標」的義賣活動，販售啦啦隊Uni Girls的親筆簽名表演服。其中趙娟週捐出2024年台日雙獅主題日以祭典為主推出的「台日雙獅法批」專屬表演服，上架短短3天，就吸引54次競標；截至今日上午11時，競標價已來到10萬5999元，競爭相當激烈。競標價位居第2名的是Uni Girls成員瑟七，她祭出2022年超人力霸王主題日聯名表演服，加上女神親筆簽名，目前共有58次出價紀錄，競標價格來到5萬2047元，雖然與趙娟週的表演服售價還有一段差距，但也是有不少粉絲力挺。Yahoo奇摩拍賣公告，競標將持續到9月27日上午9時59分截止，拍賣的所得將全數捐贈給專門營救傷病流浪貓狗的台灣動物緊急救援小組（ARTT），歡迎大家一起參與做公益。Yahoo奇摩拍賣也列出過去中職相關週邊的競標價格，2023年世界棒球經典賽簽名球結標價就飆破25.6萬元，王建民的中職明星賽實戰簽名球衣結標價也突破15.4萬元。而啦啦隊女神人氣居高不下，峮峮實戰簽名球衣曾被競標到18萬元，可見啦啦隊魅力不容小覷。