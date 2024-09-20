勿見獵心喜？王世堅喊話民進黨別追打柯文哲　他肯定：嗅到民意了

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押禁見，迄今已超過半個月，頭號柯黑、民進黨立委王世堅曾到台北看守所送餐，但民進黨前天中常會，王世堅建議，柯文哲案就讓司法偵辦，讓人民檢視，民進黨不用特別追打，別讓人感覺是見獵心喜。前立委郭正亮說，王世堅也嗅到味道了。郭正亮在《新聞大白話》說，檢廉在柯文哲住處搜出「小沈1500」的隨身碟，但親綠媒體不斷爆料，政論節目在電視上討論，柯案的真相都隨這些人講，且還不斷變來變去，這種「電視辦案」，讓外界感覺到司法不公、程序不正義，且北檢明知有洩密卻不辦，這些觀感都已深植人心。郭正亮說，綠媒繼續辦案，只會讓司法公信力越來越低，這並不是總統賴清德所樂見，王世堅也嗅到民意，所以才會在中常會建言。他也說，民眾黨不必太擔心，這類「電視辦案」屆時北檢起訴書寫出來，大家就見真章，若無這回事，那有些綠媒就會翻船。