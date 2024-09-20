「被小編所逼」馬姊曾是馬妞！立委馬文君秀25年前921災後重建照

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▲立委5連霸的馬文君，年輕時當鎮長陪著大家走過災後重建路，在埔里地區頗受長者認同。（圖／翻攝馬文君臉書，2024.09.19）

明天是921大地震25週年紀念日，南投縣國民黨立委馬文君今天在臉書秀出921災後，和眾人一起修復家園的舊照，當年的她是埔里最年輕、也是第一位女性鎮長，陪大家走過辛苦的重建路。畫面中穿著改良式唐裝，纖細秀雅像個中國娃娃，她透露是「被團隊小編逼著」翻出當年照片，也想問問曾一起重建家園的夥伴、那一夜離開的親友摯愛，「你們都好嗎」？立委5連霸的馬文君，去年因潛艦國造案爭議，全國知名度爆增，在選區常被稱「馬姊」的她出身政治世家，父親馬榮吉曾任埔里鎮長、台灣省議員。1994年馬榮吉驟逝，29歲的馬文君披掛上陣選縣議員，4年後改選埔里鎮長卻落敗，隔年發生921地震，埔里受創嚴重，馬文君陪鄉親走過震災，2002年當選埔里鎮長。當時才30幾歲的馬文君，延續前任鎮長推動「921土石流崩塌地源頭人工植生護坡治理工法」，整治原本極易釀災的山頭、陸續招募超過2.3萬人次的臨時工，扶助在當時因震災而受創的家庭生計。她任內引進日本中村夫婦長住埔里，開啟外國人來台灣long stay的風潮，對埔里的全心付出，建立她日後在地方政壇不墜地位。今（20）日是921地震25週年紀念日前夕，她感性發文「走過25年，安好」，透露「那個全台震動的日子，我沒有一天或忘」，對南投鄉親來說總是刻骨銘心，也是那一夜讓她下定決心，要以服務鄉里做為終身志業。馬文君說，震後兩年她當選埔里鎮長，救災、防災、重建、振興是當時最重要的工作。走過25年，她想問「曾一起重建家園的夥伴，你們都好嗎？」「那一夜離開我們的，家人，親友，摯愛，你們也好嗎？」傷痛或許會被日常減輕，但永遠不會消失；記憶或許會被時間淡化，但依舊存在腦海。雖然台灣沒有一天不地震，她也正向思考，相信台灣人民的堅強是被磨出來的，尤其曾被震碎肝腸的南投鄉親，已比當年更聰明，更警覺，也更有自信，永遠會為下一場天災，做萬全準備。不過大家的目光焦點，都在照片中20幾年前的「馬鎮長」，年輕的她一襲合身黑衣，手上拿著飲料維他露P，站在一群投入災後重建的工人裡，綻放甜美笑容。馬文君說這是「被團隊小編逼著」翻出當年照片，而往事，歷歷在目。