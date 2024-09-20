K董張國煒告大哥張國華！律師：長榮海300億交易恐陷損失危機

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最高法院判決長榮集團創辦人張榮發，將遺產留給「四子」張國煒的遺囑有效確定，張國煒18日提告大哥張國華等5人背信，控違背張榮發遺囑。律師陳祐良今（20）日以長榮海小股東身份，接受媒體聯訪，談背信一事，以及張國煒撤換遺囑執行人等法律問題。他表示，近年長榮海運董事張國華主導出售巴拿馬長榮國際300多億資產給長榮海運，如今面臨張國煒的追討，恐代表張國華相關交易無效致造成長榮海運蒙受數百億元鉅額損失，同時造成股東權益受損。長榮集團創辦人張榮發於2016年過世後，留下一張寫明「四子（張國煒）單獨繼承」的遺囑，引發大房不滿，張榮發大房3子張國政向法院提出確認遺囑無效之訴。最高法院於今年8月14日判決張榮發將遺產留給張國煒的遺囑有效確定。張國煒認為，長榮海運董事，也就是大哥張國華及遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源違反遺囑內容，18日提告5人背信，並向法院聲請改定遺囑執行人。針對近年長榮海運董事張國華主導出售巴拿馬長榮國際（簡稱EIS）300多億資產給長榮海運， 律師陳祐良以長榮海小股東身份於3月底控告董事會10位董事背信。 他於今日接受媒體聯訪時表示，張國華主導長榮海運董事會，在EIS法定代表人有重大爭議情況下，一直由張國華掌控長榮海運及其子公司，自去年6月迄今向巴拿馬長榮進行多筆股權及不動產交易，導致長榮海運及其子公司流出新台幣數百億元鉅款。如今已確定張國煒可穩獲張榮發遺產，包括存款、股票及不動產，陳祐良質疑，法律判定結果出爐，面對張國煒的追討，是否代表張國華相關交易無效致造成長榮海運蒙受數百億元鉅額損失，同時造成股東權益受損？他認為，張國華和柯麗卿趁8年遺囑官司纏訟中，大賣EIS大約300億元資產，侵害所有繼承人的利益；尤其對張國煒來說，趁著技術性拖延父親張榮發的遺囑執行，賣掉他被指定應全部繼承的財產，這就是侵害張國煒的權利。因為EIS是境外公司，張國煒這幾年完全無法查帳，即使如今遺囑官司確認，EIS還剩多少資產，仍是未知數。陳祐良分析，張國煒自己持份加上繼承張榮發的20%股權，將成為EIS最大股東，如果再和二哥張國明結合，就有過半股權。由於EIS是長榮海運最大股東，一旦張國煒掌控EIS，可能對張國華掌握長榮集團造成威脅，這也是張國華即使面對日後訟訴紛爭，也要將EIS的長榮股權不斷出售的原因。