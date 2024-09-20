日本男童深圳遇刺身亡！謝金河：日企撤離中國將擋不住

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中國深圳日本人學校一名10歲男童，於18日上學途中遭44歲中國男子刺殺，最終搶救無效身亡，引發全日本譁然。財信傳媒董事長謝金河指出，事件發生後，很多日企已宣布中國員工可帶家眷返日，且費用公司承擔，日企撤離中國已是擋不住的趨勢。這起事故發生在深圳日本人學校門口約200公尺處，位於深圳南山區招商街道轄區內，18日早上8時，10歲男童上學途中遇襲，被送往醫院，最終宣告不治，中國當局並未透露兇手犯案動機。這是近期第二起與日本人學校有關的刺傷事件，加劇兩國緊張情緒，且18日適逢九一八事變93周年，滯中日本人更加擔憂自身安全。謝金河指出，事件發生後，引爆了日本人的情緒，連日本媒體也批評這不是外相一句「遺憾」就可以帶過的，很多日本企業宣布在中國的員工可以帶家眷返回日本，費用由公司承擔。謝金河研判，這次深圳日本兒童事件，接下來的衝擊可能是眾多日本企業撤離中國，去年三菱汽車已宣布撤出中國，新日鐵也結束廿年來與寶鋼的合資，蘇州的大同電工也宣布撤離。這次深圳日本兒童事件，可能催化更多日本企業撤離中國。謝金河提到，從改革開放迄今，日本大約有31300家企業在中國，特別是在泡沫經濟時期，日圓狂升至75兌一美元的時代，到中國投資是唯一的顯學，但在地緣政治局勢改變後，這個現象已經完全改變，日本企業撤離中國，已是擋不住的趨勢。謝金河認為，過去半世紀以來，中國的電視節目都在播抗日劇，這個仇恨代代相傳，中日關係的惡劣程度以及日本的危險度，可能遠甚於台灣；這次親中形象鮮明的石破茂，上月來台見賴清德總統，其中一個目的是想淡化身上的親中印記。這些年，台灣的企業在中國遭到擠壓，日本企業的處境更困難，台灣的企業頂不住，日本企業壓力更大。最後，謝金河強調，這次深圳兒童事件，稍不小心就會釀成大事，亞洲各國必須謹慎，密切關注這個事件的演變。