央行出重手打炒房！房市能降溫？專家：大事不妙已成定局

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲央行七度打炒房，選擇性信用管制措施一次看。（圖／NOWnews製圖）

台灣央行昨（19）日第三季的理監事會議維持利率凍漲，除調升存款準備率1碼，還祭出4大選擇性信用管制措施。對此，住展雜誌企研室總監陳炳辰預估第四季將會有預售個案延推，直言「大事不妙已成定局」。央行今日宣布，祭出第7波選擇性信用管制措施，包括一、新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期；二、自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；三、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；四、餘屋貸款最高成數由4成降為3成，自今日起實施。不僅如此，央行認為，搭配調升存款準備率，透過加強貨幣信用的數量管理，以強化央行道德勸說措施及這次選擇性信用管制措施成效，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場，因此，新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，並自今年10月1日起實施。由於央行這次打炒房出手更重，外界也擔心是否會讓限貸令情況更嚴重。對此，楊金龍表示，之前「房貸之亂」引發很多抱怨，但這些抱怨中，他認為至少一半都是投資客及炒房客，這次銀行限貸令，主要是因銀行法第72條之2規定，有些銀行接近滿水位，因此到其他銀行申貸，突然接到很多案件，審核就慢下來，現在審核拉長要排隊放款，甚至「以價制量」。針對這次央行打炒房政策，住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，央行此次打炒房鐵了心要房市降溫，第一屋沒有寬限期可說是央行的創舉，更是購屋族心中的恐慌，未來房市買氣一定會受衝擊，預期第4季將有預售個案延推。根據《聯合新聞網》報導，住展雜誌企研室總監陳炳辰表示第一屋沒有寬限期可謂央行創舉、也是購屋族最害怕的限制，衝擊買氣。過去不少投資族善用寬限期，但遇上新政策某些資金槓桿過高的投資客可能會釋出部分量體到住宅市場上，讓投資氛圍重的蛋白、蛋殼區面臨房價下修壓力。至於全國限貸方面，陳炳辰表示若可以同時限貸對熱區有降溫的效果，也可避免二線地帶房市遭到炒作偏離基本盤成為風險最高地帶，有機會讓區域的房市回歸合理的市場價格。陳炳辰認為，未來豪宅將會以個案為主，也不會推出太多新建案。他坦言第四季受到央行打房衝擊，下半年新建案可能會有延推可能，基本上「大事不妙」已成定局。