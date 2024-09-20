醫病聯手守護病安　高醫「病人安全週」登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲活動期間透過有獎徵答等互動，鼓勵民眾在就醫過程中勇於表達健康顧慮，共同為提升病人安全與醫療品質攜手努力。（圖／高醫提供）

病人安全週是全球性的活動，自2004年起國內開始推動，高醫積極響應，今年高醫病安週活動自19日下午開跑，由院方首長舉行「病人安全週」宣誓儀式，廣邀醫療人員及民眾共同參與，推動以病人安全為核心的醫療文化。活動期間，透過有獎徵答、孕產兒安全宣導卡上填入適當措施及在高醫官方臉書病人安全週活動貼文下按讚並留言等互動，鼓勵民眾在就醫過程中勇於表達健康顧慮，共同為「提升病人安全與醫療品質」攜手努力。高醫院長王照元指出，病人安全週今年國內主題「孕產安全．你我共守」與「安全診斷．健康把關」，均是WHO近年來的重要推廣項目。高醫加強宣導對於妊娠、分娩與產後風險的辨識、預防及處置，同時強調孕產婦及家屬在就醫過程中的參與，是提升病安的重要關鍵，也提醒醫院同仁，若發現可能危及病人的情況，必須立即通報並採取措施，確保病人的安全。根據統計，妊娠相關的併發症是導致孕產婦及胎兒死亡的重要原因之一。政府為了減少孕產相關的死亡率，已連續四年以「孕產安全」為主題，呼籲大眾重視孕婦及新生兒的健康與安全。而根據衛生福利部資料，妊娠高血壓及及子癲前症為台灣孕婦面臨的重大健康挑戰，是導致孕婦和胎兒死亡的主要原因之一，尤其慢性高血壓孕婦風險更高。高醫副院長林宗憲指出，若孕婦在孕前已有慢性高血壓或孕期中出現高血壓情況，應積極監控血壓，並建議至心臟血管內科進行完整諮詢、評估及檢查，針對個別情況，醫院也可提供遠距血壓量測設備，讓孕婦能在家中量測血壓，數據即時傳回，實現24小時的血壓監控，若孕婦在家中有任何疑問，隨時可撥打專線，確保母嬰安全，讓全家人都能安心。高醫婦產部主任龍震宇則分享，產後大出血與妊娠高血壓是婦產科面臨的主要課題，透過跨團隊製作宣導影片，期望提升民眾對此的認識，共同守護孕產安全。高醫婦產部產科主任兼醫品病安管理中心主任，以及台灣周產期醫學會理事長詹德富教授則提醒，過早或過晚生育對母嬰健康均有影響，如有任何身體異狀，應及早諮詢產科醫師，早期發現與治療，確保母嬰安全，降低生產事故發生，共創安全溫馨幸福的生育環境。