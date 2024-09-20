黃曉明又要當爸？葉珂被爆「懷孕養胎」　他狂點菜：我家孕婦要吃

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▲葉珂傳出已經和黃曉明登記結婚，也為老公懷上寶寶。（圖／葉珂微博）

▲黃曉明（右）承認和網紅葉珂交往，傳出兩人完成結婚登記、女方懷孕。（圖／芒果撈小萌主微博）

▲黃曉明被爆料和友人餐敘，加點菜色時脫口葉珂懷孕。（圖／芒果撈小萌主微博）

大陸男神黃曉明2022年和Angelababy（楊穎、baby）結束7年婚姻，離婚2年半，46歲黃曉明昨（19）日坦承與緋聞女友、小15歲網紅葉珂交往中，要大家別猜了，葉珂也迅速轉發貼文宣示主權。狗仔爆料，黃曉明和葉珂不只已經登記結婚，女方還懷上小孩，也有網友說，黃曉明在飯局上大方表示：「我家孕婦要吃這些菜。」黃曉明認愛後，大陸狗仔「攝影劉大錘」隨即開直播，稱據他了解，黃曉明和葉珂之前領證（辦理結婚登記），並非最近才結婚，更意外的是女生肚皮有喜，「葉珂其實已經有了孩子了，現在屬於安心養胎的這麼一個狀態」，因此夫妻倆才會決定這時候對外公開戀情，為未來鋪路，「不是突然蹦出來說我們有一個孩子。」此外，還有黃曉明夫妻疑似在醫院等待產檢的照片在微博流傳，另有網友在小紅書表示，前男友和黃曉明是朋友，近日兩人一起吃飯，黃曉明也帶葉珂同行，「確實已婚懷孕啦！（前男友）說黃對葉無敵上頭，真愛那種。」網友強調黃曉明對葉珂很好，例如知道老婆愛吃日本料理。網友轉述前男友所見，在飯局上，大家都點好菜後，黃曉明又拿起菜單加點幾道菜，「說他家孕婦要吃這些菜」，也有人爆料：「明年預產期，期待一下！」其他網友熱議：「都喜歡嫩的」、「服了，找了個離婚女人還沒ab好看」、「公開了一個人盡皆知的祕密。」