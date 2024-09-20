劉在錫「豪砸4.7億置產」被國稅局盯上！加大力度調查結果曝光

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▲劉在錫身價破兆，去年花198億韓元在首爾江南區置產，也因此被國稅局盯上。（圖／翻攝自Antenna官網）

▲劉在錫出道多年始終都維持幽默、謙虛的愛家好男人形象，是韓國有名的「零負評男神」。（圖／Disney+提供）

▲劉在錫以諧星身分出道，後來在主持界闖出一片天。（圖／翻攝自玩什麼好呢 IG）

南韓「國民MC」劉在錫不只主持功力沒話說，私下為人更是謙遜有禮貌，是南韓知名的「零負評男神」，不過他今年卻被韓國國稅局盯上，因劉在錫去年砸198億韓元（約新台幣4.75億元）買地又買房，據傳是全現金買下，收入引發關注。而國稅局經過數週「加重力道」的調查，結果也在昨（19）日出爐，種種資料都證實劉在錫報稅流程毫無瑕疵，也讓他被讚是「誠實報稅的天花板」、「國寶級報稅藝人」。根據韓國媒體報導，劉在錫身價破兆，但他過去15年來一直過著租屋族的生活，直到去年才傳出以116億韓元（約新台幣2.7億）和82億韓元（約新台幣1.9）的價格，買下首爾江南區論峴洞的90.3坪土地，及83.2坪的頂級豪華公寓「Brighten N40」。且報導指出，劉在錫交易並未貸款，據傳是以全現金的方式買下，可見財力相當雄厚。而劉在錫大手筆的置產，也引來國稅局關注，對劉在錫進行更加嚴格的例行檢查。如今為期數週的調查結果出爐，有稽查人員向媒體讚嘆，找不到任何劉在錫稅務申報上的漏洞，稱他為誠實申報的國寶級藝人也不為過。而年收入破億的劉在錫，每年都很誠實的納稅，沒有漏掉任何金額，實為演藝圈典範，也被粉絲大讚是「誠實報稅的天花板」。今年已經52歲的劉在錫，​33年前以諧星身分出道，靠著模仿電影《英雄本色》中周潤發所飾演的「Mark哥」及西洋流行樂團的街頭頑童（New Kids on the Block）走紅，獲得不少好評，也讓對自己樣貌不太自信的劉在錫，漸漸找到事業方向。後來劉在錫又陸續主持了《無限挑戰》、《Running Man》等紅遍亞洲的節目，讓他成功走向「黃金MC」的寶座，年收入自然水漲船高，成為兆級收入巨星。