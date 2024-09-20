中彰投雲首度聯合執行「砂車專案」 攜手守護藍天成效佳

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▲中彰雲投聯合執行的「砂車專案」鎖定臺中市、雲林縣及南投縣內的5家砂石場，作為第二波稽查重點，（圖／南投縣環保局提供)

為改善濁水溪沿線空氣品質，中彰雲投四縣市首度聯合執行「砂車專案」，由四縣市環保局依據南投轄內濁水溪沿線部署4個攔查點，並由南投縣警察局員警協助攔下砂石車，同步執行排煙檢測及防止砂石滴落設施等稽查作業，首次行動即取得顯著成效。本次專案首波共攔查了39輛砂石車，其中5輛因車斗覆蓋不全或污水設施不符合規定，由現場稽查員開立勸導單；另攔查32輛次柴油車，針對未具有柴油車自主管理標章執行排煙檢測，現場共2輛次未符合排放標準，後續將依車種及污染程度告發處分，並限期完成改善。透過第一波攔查後，已了解砂石車的運輸動向，故鎖定臺中市、雲林縣及南投縣內的5家砂石場，作為第二波稽查重點，除加強稽查外，同時也由四縣市自行選擇轄區內的砂石場、疏濬工程或營建工地進行稽查。第二波查核部分有2處疏濬工程在砂石車車斗覆網上有輕微缺失，另有1處疏濬工程缺失項目過多將告發處分，砂石場則有3家分別有灑水覆蓋面積不足、洗車台水管破損及監視系統影像保存異常等缺失，皆已要求限期改善。南投縣環保局長李易書表示，本次執行「砂車專案」透過縣市合作增加攔查量能，可有效促使業者確實遵守法令規定，逐步改善濁水溪沿線空氣品質，達到中部地區的空氣品質改善目標，也呼籲各位車主要做好相關調修工作，積極取得自主管理標章，共同維護車行路徑之空氣品質。