林千又和富商前任互毆「都被起訴」！曾發文淚訴有人把你當垃圾踩

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▲為了感情糾紛互毆，林千又與賴姓富商男友全被起訴。（圖／林千又IG）

藝人林千又日前指控前男友、賴姓富商家暴，賴姓富商則是反控她傷害。台北地檢署認為賴男違反保護令，林女也抓傷賴男，今（20）日依違反家暴法、傷害、毀損等罪，賴、林兩人都被起訴。林千又在2023年11月向法院聲請保護令，依舊維持男女朋友關係，2024年2月兩人和友人聚餐結束，在回家途中發生爭執，賴男導致林女手腿有瘀傷。賴男又前往林女住處，掀翻茶几，林女動手毆打，導致賴男受傷，林女也用硬物重擊賴豪車電視螢幕，用腳踹車後門，導致後門凹陷。檢察官根據雙方提出的驗傷單等證據，起訴林千又和賴男分別涉嫌傷害、毀損等罪。兩人情感糾纏，剪不斷理還亂，林千又今年2月控訴自己被賴男毆打，還PO出多張傷勢照，整隻手都是瘀青，林千又透露住處被男友弄得一團亂，還將她的名牌包全部拿走，林千又提告偷竊、侵入、妨害名譽、毀損、傷害等罪名。賴男也控林女妨害名譽。林千又、賴男互控妨害名譽部分，檢方認為罪嫌不足，均不起訴處分。林千又2月時還在網路上抒發心情：「這個世界上有人把你捧在手裡當寶，也有人把你當垃圾踩，我有做不好的我會改」，當時被網友狂酸：「被打活該」，讓她氣得要截圖提告，媽媽也留言力挺女兒。