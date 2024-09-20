心臟亂跳靠低溫解救！零下50度極凍消融　成功治療心房顫動

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▲在心房顫動電燒手術發明前，只能用藥物降低發作頻率，且並非每位病人都有效。（圖／取自Unsplash）

一名年約70歲男性罹患高血壓、糖尿病，近年因脊椎變形，經常腰酸背痛，，與要在身上打7到8針、耗費4小時進行的傳統手術，療效毫不遜色。收治病例的台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師陳威達說，在心房顫動電燒手術發明前，醫師只能用藥物降低發作頻率，且並非對每位病人都有效，長期用藥的副作用也令醫師擔心。所幸，心房顫動電燒手術在過去20年間發展快速，醫界發現左心房4條肺靜脈是造成心房顫動的最大源頭，若針對這4條肺靜脈進行電傳導阻隔，便可使心房顫動發作機率降低70%，不過這樣的手術並不容易，早年要進行肺靜脈阻隔手術，病人身上可能得打7、8支針， 並置入各種電生理導管，手術全程則需花費4小時以上，對醫師、病人都是挑戰。陳威達表示，心房顫動肺靜脈阻隔手術近年有新進展，例如冷凍消融術便能有效阻隔肺靜脈電傳導，其方式是將球囊放在肺靜脈與左心房交界處，並在球囊中灌入液態氮，使溫度降至零下50度左右，進而破壞球囊接觸到的心房組織，且僅需數分鐘便能完成一條肺靜脈的電阻隔，整體手術時間約1.5小時，療效與傳統手術相比也沒有明顯差異。此外，陳威達說，透過心臟內超音波的使用，手術所需放射線暴露可大幅下降，甚至可以完全無輻射，而全新的肺靜脈封堵方式、脈衝場消融術最近已問世，甚至可使手術時間從1.5小時縮短到半小時，期許每位心房顫動病人都能獲得最好的治療。