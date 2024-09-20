不保送大谷翔平付出代價！馬林魚成為記錄苦主　主帥：F*** that

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▲馬林魚主帥Skip Schumaker談大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

當洛杉磯道奇隊明星球員大谷翔平站上打擊區，距離達成MLB史上首個50轟50盜賽季僅差一支全壘打時，賽前有部分球評認為，當大谷49轟聽牌的時候，沒有投手會想要成為史上紀錄的配角，用難堪的方式名留史冊，因此投手可能會刻意閃多，甚至直接保送。不過馬林魚投手群不僅沒有閃躲，還讓大谷翔平單場打出三響砲。Skip Schumaker進一步解釋，為何沒有選擇保送大谷，並極力稱讚這位日本球星是他見過最有天賦的球員：