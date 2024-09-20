不保送大谷翔平付出代價！馬林魚成為記錄苦主　主帥：F*** that

當洛杉磯道奇隊明星球員大谷翔平站上打擊區，距離達成MLB史上首個50轟50盜賽季僅差一支全壘打時，馬林魚並未刻意保送，反而是選擇與大谷翔平對決，而最終被敲出全壘打，馬林魚也成為大谷翔平紀錄夜的苦主。
賽前有部分球評認為，當大谷49轟聽牌的時候，沒有投手會想要成為史上紀錄的配角，用難堪的方式名留史冊，因此投手可能會刻意閃多，甚至直接保送。
馬林魚總教練Schumaker：F*** that
不過馬林魚投手群不僅沒有閃躲，還讓大谷翔平單場打出三響砲。對此馬林魚總教練Skip Schumaker回應，「去他的！我對這傢伙有太多的尊重，不會讓那種事發生。（F*** that. I’ve got too much respect for this guy for that s*** to happen.”）」
Skip Schumaker進一步解釋，為何沒有選擇保送大谷，並極力稱讚這位日本球星是他見過最有天賦的球員：「若選擇保送，無論是策略上或在棒球之神的角度上都是個壞決定。我們要去挑戰他，並設法解決他。」
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馬林魚總教練Schumaker：F*** that
不過馬林魚投手群不僅沒有閃躲，還讓大谷翔平單場打出三響砲。對此馬林魚總教練Skip Schumaker回應，「去他的！我對這傢伙有太多的尊重，不會讓那種事發生。（F*** that. I’ve got too much respect for this guy for that s*** to happen.”）」
Skip Schumaker進一步解釋，為何沒有選擇保送大谷，並極力稱讚這位日本球星是他見過最有天賦的球員：「若選擇保送，無論是策略上或在棒球之神的角度上都是個壞決定。我們要去挑戰他，並設法解決他。」