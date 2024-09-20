沈建宏渣男風波才平息！和長髮辣妹摩天輪激情互纏　前女友回應了

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▲藝人沈建宏5月遭前女友Bella毀滅式爆料，交往期間不斷偷吃、劈腿、約砲。（圖／翻攝自沈建宏IG）

▲沈建宏被拍到新戀情後，Bella意有所指發文。（圖／Bella Threads）

藝人沈建宏5月遭前女友Bella毀滅式爆料，交往期間不斷偷吃、劈腿、約砲，痛批對方是「道德淪喪的渣男。」事後沈建宏反控Bella手機裡有一堆砲友，更從事八大行業，雙方因此撕破臉。日前沈建宏被拍到身邊出現新歡，兩人在摩天輪上激情纏綿，前女友Bella昨（19）日也發文意有所指寫道：「才知道有些事不必糾纏。」根據《CTWANT》報導，沈建宏和一名身材火辣的長髮女子在高級無菜單料理餐廳共進浪漫的晚餐，在路上散步時，女方更是直接掛在沈建宏身上，兩人宛如無尾熊，逛街時更是不時甜蜜親親，高調放閃，兩人隨後到美麗華搭乘摩天輪，小小的包廂中曖昧氣氛到達最高點，女方竟直接跨坐在沈建宏身上，還拿衛生紙擦嘴巴，引發遐想。新聞剛曝光，Bella就在社群平台Threads表示：「經歷幾次爛事，才知道有些事不必糾纏。」並附上6個大笑表情符號。她在7月底時也曾發文說道：「第六感是永遠的真相，相信直覺，莫名奇妙覺得哪裡不對勁，那肯定有哪裡不對勁。」當時也曾掀起熱議，不少親友紛紛留言直呼：「不要當福爾摩斯，這樣子很累。」、「可以用妳的第六感幫忙報明牌嗎？」事實上，沈建宏和Bella之間的感情先前鬧得沸沸揚揚，他先是被Bella爆料是渣男，私生活混亂，約砲又劈腿，還叫「外送茶」，對此，沈建宏也反擊，指Bella手機裡有一堆砲友，更從事八大行業，認為只有自己被單方面指責，太不公平，平反自己是喝酒誤事，並不像前女友形容得那麼誇張，雙方幾次來回才終於停火。