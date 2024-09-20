「蝸牛小米粽」釀3死 ！羅一鈞：8中毒者血液也都驗出托福松

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台東金峰鄉賓茂及壢坵部落爆發集體食物中毒，導致3人死亡，衛福部針對食物和人體檢體分頭調查，昨天公布在小米粽檢出農藥「有機磷劑托福松」，疾管署副署長羅一鈞今（20）日指出，台大法醫所收到的8名個案檢體血液中均驗出「托福松」，和食藥署在小米粽的檢驗結果相符。金峰鄉賓茂及壢坵部落陸續有民眾，在本月17、18日疑似食品中毒送醫，整起中毒案件為劉姓老婦自製的「蝸牛小米粽」，劉婦因近中秋，循傳統在小米粽中包入蝸牛、豬肉、竹筍、血桐葉等，隨後劉婦自己先行食用，不久即出現中毒症狀送醫，但在到院前即無心跳，搶救後宣告不治，最終導致83歲曾姓婦人、76歲劉姓婦人及36歲徐姓女子死亡，6人仍在加護病房，3人已出院。衛福部昨公布台東縣衛生局送檢的食物檢驗結果，顯示在吃剩的小米粽中，檢出高濃度的劇毒農藥「有機磷劑托福松」，而標示「蝸牛」和「血桐（採摘者稱採的是克蘭樹葉）」檢體均未發現異常。人體檢體方面共採檢8人，包括血液、血清、尿液，分別由台大法醫所及北榮毒物中心檢驗。羅一鈞指出，根據台大法醫所最新回報，收件的8名個案血液檢體，均檢出有機磷「托福松」，與食藥署食餘檢體檢的檢驗結果相符合。至於曾被懷疑是誘捕蝸牛的「聚乙醛餌劑」，台大法醫所收件的8名個案均未檢出。