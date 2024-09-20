中國「零團費」泰國旅團出包！女遊客拒絕消費　非法導遊破口大罵

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▲中國主打「零團費」的旅行團通常會強迫團員去有合作的購物商場消費。圖為中國客從北京機場準備搭機。（圖／美聯社／達志影像）

中國近幾年出現低價甚至標榜「零元」的旅遊團，讓一群旅客報名後再帶到當地「割韭菜」，通常會以強迫推銷的方式，行程中安排旅客前往多個購物商場。近幾日泰國曼谷珠寶店一名非法外籍導遊因一名女遊客拒絕在店內消費，讓他氣得破口大罵，被拍下激烈爭執過程並放上社群平台。根據《泰國世界日報》，17日曼谷叻甲邦地區的一間著名珠寶店內發生激烈爭執，一名非法外籍男導遊對著中國女遊客大聲喊叫並破口大罵，大吼：「為什麼沒有在商店購買產品」，並表示這是對導遊的不尊重。導遊罵完後開始推擠女遊客，試圖阻止她用手機拍影片，一旁的警衛人員見有肢體衝突，便上前阻止。據悉，這家珠寶店在觀光旅遊界很有名，非法外籍導遊會帶遊客到這家店購買產品，並依照遊客購買的產品抽成。相關影片上傳到社群平台後，引起泰國網友不滿，認為這些「零元」旅遊團重創泰國形象，而且從頭到尾幾乎都是中國商家從中賺錢，泰國本地業者反而難以得利，「出事了又將鍋甩給泰國」，民眾們認為政府應加強管制這種旅團。中國主打「零團費」的旅行團，往往以較低的報團費吸引多數來自農村地區的老人，但旅途中食宿、購物、安全等問題層出不窮，包括食宿待遇差、洗腦式強迫推銷、沒有旅遊保險等問題。這種低價旅遊團從旅途一開始，導遊就會以各種名目要求再次收費。抵達觀光景點後，遊客會被帶到教室或店家，聽店員洗腦式講課叫賣商品，珠寶、玉器、銀器都是常見的推銷產品。