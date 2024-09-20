權值股領軍！台股漲116點、季線得而復失　中小型股疲弱翻黑

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會宣布降息兩碼，軟著陸的希望增強，因此激勵美股四大指數昨（19）日全數走高，其中道瓊指數、標普500指數收盤再創歷史新高，激勵台北股市今（20）日持續走高，開盤上漲203.55點、來到22246.24點，盤中電子股領軍，最高一度來到22354.54點、上漲311.85點，不過季線壓力太大，導致盤中指數收斂，終場上漲116.73點或0.53%，收在22159.42點，日K拉出一根黑長上影線，季線得而復失，成交量為4614.54億元。此外，台股今日收週線，本週上漲399.77點或1.84%，週K連2紅。不同於大盤強勢走高，中小型股開高走低，櫃買指數盤中先行翻黑，雖然尾盤有買單想要拉抬翻紅，不過終場下跌0.75點或0.28%，收在267.01點，日K拉出一根長上影線，不過還是力守所有均線之上。今日個股成交量排行榜前五名：新光金、中信金、映泰、永光、群創；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、中信金、盟立。電子成交比重維持在6成以上，來到63.8%。權值股全數走高，權王台積電跳空開高，以981元開出、上漲21元，最高一度來到982元，午盤雖然漲幅收斂，不過還是相當強勁，終場上漲13元或1.35%，收在973元，貢獻大盤指數就有102點，也就是說，今日有87%的漲點都是台積電貢獻的；鴻海以180元開出、上漲3.5元，不過隨後漲幅收斂，最後一盤更是爆出2.4萬張大量，收在今日最低價177元，不過仍是上漲0.5元或0.28%，成功站上5日線、但月線得而復失，貢獻大盤指數就有2點；同樣收在最低價的還有聯發科，開盤上漲25元、來到1145元，終場上漲5元或0.45%，收在1125元，貢獻大盤指數就有2點。台積電走高，激勵半導體股也同步向上，類股指數上漲逾1%，友威科亮燈漲停、來到114元，辛耘、茂矽漲逾3%。設備股也同步走高，除了友威科攻上漲停之外，科嶠也同步攻上漲停價106元，易發、東捷漲逾5%，陽程、翔名、上品漲逾3%。此外，化工股也漲勢猛烈，AI帶動半導體先進製程需求，CoWoS供不應求，半導體大廠加速擴產先進封裝，也帶動特用化工需求，其中台積電供應鏈中，特化氣體供應商台特化今日轉上櫃，蜜月行情發威，大漲79%、將近8成，來到197元；此外，化工股也掀起漲停潮，包括展宇、三晃、誠泰、中華化、永純，其餘個股也表現亮眼，日勝化、永光漲逾5%。而拖累櫃買指數翻黑的就是營建股，中央銀行昨日召開理監事會議，並祭重手打炒房，也引發外界關注，總裁楊金龍會後記者會強調，雖然銀行不動產放款集中度37.5%，沒有高於歷新高37.9%，但「現在房市情況，比歷史高點時更加嚴峻」，因此，在特殊時間做比較嚴厲措施，就是要對市場釋放訊息，讓市場不要有房價上漲預期。此話一出，再加上央行祭重手打炒房，導致今日營建股重挫，早盤類股指數大跌逾7%，終場大跌逾6%。多檔個股慘至跌停，包括皇翔、遠雄、達麗、新美齊、森寶、聯上、海悅、隆大、永信建、京城、全坤建、欣巴巴，此外，冠德、長虹、興富發逼近跌停，大跌逾9%。