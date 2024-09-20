善心企業家鍾文智捐贈交通車 助瑪利亞深入社區服務

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▲善心企業家鍾文智捐贈交通車，瑪利亞青年製作感謝卡，由執行長陳怡君代表致意。（圖／瑪利亞基金會提供）

瑪利亞基金會每年提供7000多個心智障礙者及其家庭相關服務，部分服務對象因溝通障礙或其他特殊需求，需要到宅進行訪視、評估與輔導，為提升服務效率，急需交通車往返服務區域。善心企業家鍾文智獲悉，立即慷慨捐贈一輛全新交通車，20日舉辦「讓愛綿延萬里路」捐贈儀式，由執行長陳怡君代表接受。鍾文智多年來致力於社會公益，看到社工輔導嚴重情緒行為的身障朋友，可能被言語或暴力攻擊，感到相當不忍並由衷敬佩，他說「相信沒人想要有情緒障礙，家人和社工要有極大耐性和愛心來幫助他們」，為此他拋磚引玉，希望藉由小小捐助回饋社會，也希望這輛全新車子可以讓瑪利亞持續深入社區服務，讓愛綿延萬里路！瑪利亞執行長陳怡君表示，嚴重情緒行為輔導是「最難」的服務。部分身障者因為認知理解及溝通表達能力不足，生理心理的需要無法順利傳達或為人所理解。有的因為生活經驗學習受限、較難明白社會規範，導致社會互動不佳；有時則是遭受錯誤對待受到委屈，無法為自己倡權，所以只好以突發的情緒行為、自傷傷人來表達內在的挫折與需要。陳怡君認為照顧他們的家庭，以及面對嚴重情緒行為的壓力與挑戰，像走在搖搖欲墜的鋼索上，他們需要社會關懷，更需要專業的支持。正向行為支持服務之所以「最難」，正是因為它要支持的不只是身障者本人，還包含身障者周邊的照顧者，甚至是社會人士，要提供的不只是行為處理的專業技術，要改變的是看待身障者的「社會環境與態度」。在捐贈儀式上，瑪利亞青年特別製作致謝卡送給鍾文智表達謝意。卡片上寫著：「謝謝鍾叔叔送我們一台車子，讓瑪利亞正向支持服務可以送進有需要的家庭，可以幫助大家改進一些不好的情緒行為，向壞情緒說掰掰」。鍾文智收到卡片非常感動，也看到瑪利亞提供此類的支持服務，不單只是服務，還需要預防障礙者的肢體情緒攻擊，他認為相當不簡單，希望有更多企業一起來投入支持，正視社會上身障者嚴重情緒行為問題。