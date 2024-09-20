不是0元機！「iPhone 16完美方案」前電信員工全說了　資費一次看

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▲原PO建議，若想買iPhone 16，以低資費搭配空機最划算。（圖／美聯社達／志影像）

▲在今年蘋果秋季發表會後，3大電信就陸續公布針對iPhone 16的多元資費及優惠。（圖/記者李政龍攝）

iPhone 16系列今（20）日開賣，3大電信行、好市多及蘋果直營等通路，皆可見排隊取機人潮。對此，就有前電信員工發文提到，若想要以最划算的方式取得iPhone 16，並非搭配5G方案便宜帶走手機，而是選擇低資費再買空機CP值最高，有熱點分享需求也別考慮升級5G，還稱是「萬年不變硬道理」。一名前電信員工在Threads上發文，表示每年新的iPhone發表完，都會有一票人問他搭哪個手機方案最好，他以個人經驗分析直言，原PO透露，5G網路大多都會有熱點限制，像他就是使用4G、499元的電信方案，不限速還能開熱點分享給筆電打遊戲，因此強調對此，不少網友也點頭附和，「我就是低資費＋空機，身邊很多人不信這才是最正確的，還在那邊1899付2、3年」、、「綁手機約這件事算下來對消費者本來就是虧」。也有人補充，「你忘了告訴大家，剛出的那段時間是不會賣空機的，只想買空機不搭資費的一律喊缺貨。」事實上，在今年蘋果秋季發表會後，3大電信就陸續公布針對iPhone 16的多元資費及優惠，若是要選擇5G搭配0元機方案，以iPhone 16 （128GB）為例，若是iPhone 16 （128GB）要搭配5G低資費方案，中華電信月租599元綁48個月，，台灣大哥大月租999元綁48個月，，遠傳月租999元綁48個月，至於想買空機搭配低資費的民眾，中華電信推出4G 499元限速吃到飽方案，租期24個月，行動上網無限瀏覽（21Mbps），另還有599元吃到飽方案，同樣租期24個月，享行動上網無限瀏覽不限速，網內通話前5分鐘免費，網外通話分別每月25分鐘、40分鐘免費。而台哥大也有推出4G 499元限速吃到飽方案，綁約12或24個月，享4G上網吃到飽（限高速21Mbps），另有599元吃到飽方案，能4G上網吃到飽不限速，2種方案網內通話皆免費，網外通話分別每月25分鐘、30分鐘免費，限時辦還送momo幣。遠傳同樣是4G 499元限速吃到飽方案（21Mbps），以及599元不限速吃到飽方案，網內通話免費，網外通話每月30分鐘免費。