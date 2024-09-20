誰能挑戰大谷翔平紀錄？曾達成「40轟70盜」的Acuna有望與之爭鋒

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▲亞特蘭大勇士明星外野手Ronald Acuna Jr.打擊能力和跑壘速度兼具，有望挑戰大谷紀錄，但他近日膝蓋遭遇傷勢，確定生涯第2度整季報銷。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，在對戰邁阿密馬林魚隊的比賽中完成「50轟50盜」，正式達成這項大聯盟過去未有人能達成的紀錄。這也讓人不禁好奇，在這個聯盟中還有哪些人有機會挑戰此紀錄？在上個賽季剛剛完成「40轟70盜」的亞特蘭大勇士強打Ronald Acuna Jr.，無疑是另一個有可能達成的名字。大谷翔平這一場比賽在第6、第7、第9局連續開轟，單場6支6、打回10分打點，完成2次盜壘，正式完成51轟51盜。伴隨著他達到歷史性的成就，賽後更衣室裡隊友和教練們紛紛向他表示祝賀和讚揚。總教練Dave Roberts舉起香檳向大谷乾杯致敬，球隊所有人都穿著胸前印有「50-50」字樣的紀念T恤。Roberts表示：「今天這場比賽的表現太棒了，這是MLB的勝利。」而道奇隊球星Mookie Betts賽後則笑著說：「這太酷了，我無法用語言來表達……就像其他人一樣，這是最棒的時刻。 」他稱讚道。強隊強打Teoscar Hernandez本季打出29支全壘打，在球隊中排名第二，僅次於大谷。今天賽後則表示：「他今年不會投球，所以在賽季開始前，他的目標就是盜壘、並打很多全壘打。我們都知道他很會打全壘打，我們也都知道他擅長盜壘，但他現在所做的．．．．他沒有停下腳步，這太讓人驚嘆了，他付出了所有的努力。」那麼，未來誰有機會成為「50轟50盜」俱樂部的第二位會員、與大谷翔平在打、跑兩方面競爭呢？去年締造「40轟70盜」史詩紀錄的勇士新生代強打Ronald Acuna Jr.被認為是最有機會的選手。26歲的Acuna生涯獲選進4次全明星賽，3次拿下銀棒獎，他正是大谷之前、史上第5位達成「40轟40盜」的球員，上賽季他敲出41支全壘打、完成73次盜壘，也拿下生涯首座MVP。Ronald Acuna Jr.兼具打擊力量和跑壘速度，但他的問題可能是傷病，生涯至今7季只有4季出賽數破百場，其中還有兩季不到50場。若要挑戰大谷，首要目標還是提升出賽數。