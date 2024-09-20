「更生人專業戶」黃鐙輝監獄開講：我很熟啦！充當南港劉德華嗨唱

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▲黃鐙輝到雲林第二監獄分享人生故事。（圖／我在娛樂提供）

「南港劉德華」黃鐙輝最近的新戲《無罪推定》討論度破表，各大社群掀起一陣搶救林明德的風潮，因為多次詮釋「更生人」角色，這次為了鼓勵收容人追夢，受到雲林第二監獄的邀約前往開講，與大家分享屬於他的星路歷程，當天一到現場他就開玩笑說：「這裡我很熟啦！同學們大家好！」引起現場一陣笑聲。從《艋舺》到《無罪推定》，這幾年黃鐙輝多次演出「更生人」角色，今年剛殺青的大愛劇場《九如一家人》，黃鐙輝飾演的楊九如師兄就是因為吸毒入獄，最後出獄後奮發向上，發願要陪伴更生人的感人故事，這幾年因為頻繁進出監獄進行拍攝，號稱「更生人專業戶」當之無愧。黃鐙輝侃侃而談這一路從「諧星」、「綜藝」的印象，一直到現在蛻變成可以完全投入每個角色，力求突破的金鐘獎男演員。現場約400位收容人反應熱烈，開放問答時大家紛紛點歌，黃鐙輝笑著說：「反正我們也買不到劉德華的票，今天南港劉德華唱給你聽！」現場清唱劉德華經典歌曲《冰雨》、《練習》給大家聽，最後還加碼自己的板凳樂團主打歌曲《殞落也帶不走我的勇敢》鼓勵大家勇敢追夢。演講演講中黃鐙輝表示自己從小就熱愛唱歌，為了獎學金高中三年努力考第一名，又考上國立大學進入竹科工作，為了讓自己沒有退路更毅然決定辭去竹科工作，才開始了自己的演藝之路，黃鐙輝感性與大家分享：「失敗要不放棄才能成為成功之母，如果放棄了就真的是失敗了！」當天參加「雲林滷肉飯節」的曾子余也到場力挺師傅開講，第一次來到監獄的子余分享：「本來心情是很緊張，但師傅的演講真的又好笑又感動，然後我保證我一定會乖乖的喔。」由華視與公視台語台聯手打造的2024年「台語律政劇」《無罪推定》收視屢創佳績。9月22日將迎來整部戲的精彩大結局，由黃鐙輝飾演的楊明德被關在監獄裡16年，終於可以走出看守所，看似一片溫暖光明，但要馬上面對陌生的社會，其實真正的挑戰才剛要開始。《無罪推定》每週日晚間8點在公視台語台、晚間10點於華視主頻首播，並同步上架LINE TV、中華電信MOD、Hami Video影劇館Plus及愛奇藝國際版等平台，9月22日起，將於NETFLIX 上架，敬請期待。