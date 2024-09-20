郭富城記者會上突哭了！提到亡母有遺憾：希望她可以在天上看我

黃仲崑17歲小兒子正面照曝光！帥度完全複製貼上：孩子不能偷生

記者李欣容／台北報導

▲黃仲崑曬出17歲小兒子照片，感嘆時光飛逝，孩子不能偷生。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.08）
▲黃仲崑曬出17歲小兒子照片，感嘆時光飛逝，孩子不能偷生。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.08）
65歲「鋼鐵大叔」黃仲崑今年6月加入社群平台Threads，首度Po出17歲小兒子的照片，從小到大的樣貌都跟爸爸是「複製貼上」，他自己也喊，「小孩真的不能偷生。」黃仲崑的33歲大兒子黃遠隨著父親腳步踏入演藝圈，霸氣的外型也和黃仲崑有幾分神似。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃仲崑PO小兒子照片　感嘆歲月「孩子不能偷生」

黃仲崑最近開始玩Threads，Po出許多自己年輕時候的照片，深邃五官和壯碩肌肉魅力無限，而近來他則貼出小兒子的照片，只見第一張小兒子還不及他的腰，第二張就已經快到肩膀，再來黃仲崑已經可以勾著兒子的肩膀，然後兒子就慢慢長得比他高了，黃仲崑感嘆，「小孩真的不能偷生…孩子不知不覺的長大了，我應該也變老了吧。」

不少網友都讚黃仲崑越老越帥，「肌肉量太好了，永遠不會老的你」、「這是每個父親都會有的心聲，我漸漸有感了」、「老爸比兒子帥正常嗎」。

黃仲崑也在另一則PO文中分享與大兒子黃遠的照片，33歲的黃遠和他更神似，黃仲崑寫下，「這是我的大兒子，黃遠…出生在美國…一歲半的時候我帶著他回到台灣…長大以後讓他帶著美國護照去服了兩年的中華民國兵役，因為…他老爸是中華民國海軍陸戰隊退伍的鋼鐵大叔。」

▲黃仲崑和大兒子黃遠，黃遠隨著父親腳步進入演藝圈。（圖／翻攝自黃仲崑臉書）
▲黃仲崑和大兒子黃遠，黃遠隨著父親腳步進入演藝圈。（圖／翻攝自黃仲崑臉書）
▲黃仲崑曬小兒子照片，感嘆時光飛逝。（圖／翻攝自黃仲崑Threads）
▲▼黃仲崑曬小兒子照片，感嘆時光飛逝。（圖／翻攝自黃仲崑Threads）
▲黃仲崑曬小兒子正面照。（圖／翻攝自黃仲崑Threads）
 
黃仲崑2段婚姻育2子　和小17歲老婆越愛越甜蜜

黃仲崑出道多年，早期以歌手身分活躍於演藝圈，後來也參與多部電視劇及電影演出，2018年以蕭雅全執導的電影《范保德》獲得俄羅斯第16屆海參崴國際影展最佳男演員獎。

黃仲崑有過2段婚姻，目前和小他17歲的Lulu結婚多年仍愛得甜蜜，去年在台北市大安區開設第4間瑜珈教室，黃仲崑曾說Lulu是「修來的好太太」，兩人也都喜歡運動，保持彼此的自由度和空間，讓婚姻走得更長久。

吳謹言「孕肚」大到驚人！公園慢跑被路人抓包：這還瞞得了？

曾國城開酸金鐘獎「益智和實境一起頒」　鬆口去年拿獎：我很尷尬

快訊／黃曉明爆再婚！認愛小15歲網紅女友葉珂：我們在一起了

石班瑜告別式時間曝光！社群最後發文「不陪大家了我先走」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選