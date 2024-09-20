黃仲崑17歲小兒子正面照曝光！帥度完全複製貼上：孩子不能偷生

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▲黃仲崑和大兒子黃遠，黃遠隨著父親腳步進入演藝圈。（圖／翻攝自黃仲崑臉書）

▲▼黃仲崑曬小兒子照片，感嘆時光飛逝。（圖／翻攝自黃仲崑Threads）

65歲「鋼鐵大叔」黃仲崑今年6月加入社群平台Threads，首度Po出17歲小兒子的照片，從小到大的樣貌都跟爸爸是「複製貼上」，他自己也喊，「小孩真的不能偷生。」黃仲崑的33歲大兒子黃遠隨著父親腳步踏入演藝圈，霸氣的外型也和黃仲崑有幾分神似。黃仲崑最近開始玩Threads，Po出許多自己年輕時候的照片，深邃五官和壯碩肌肉魅力無限，而近來他則貼出小兒子的照片，只見第一張小兒子還不及他的腰，第二張就已經快到肩膀，再來黃仲崑已經可以勾著兒子的肩膀，然後兒子就慢慢長得比他高了，黃仲崑感嘆，「小孩真的不能偷生…孩子不知不覺的長大了，我應該也變老了吧。」不少網友都讚黃仲崑越老越帥，「肌肉量太好了，永遠不會老的你」、「這是每個父親都會有的心聲，我漸漸有感了」、「老爸比兒子帥正常嗎」。黃仲崑也在另一則PO文中分享與大兒子黃遠的照片，33歲的黃遠和他更神似，黃仲崑寫下，「這是我的大兒子，黃遠…出生在美國…一歲半的時候我帶著他回到台灣…長大以後讓他帶著美國護照去服了兩年的中華民國兵役，因為…他老爸是中華民國海軍陸戰隊退伍的鋼鐵大叔。」黃仲崑出道多年，早期以歌手身分活躍於演藝圈，後來也參與多部電視劇及電影演出，2018年以蕭雅全執導的電影《范保德》獲得俄羅斯第16屆海參崴國際影展最佳男演員獎。黃仲崑有過2段婚姻，目前和小他17歲的Lulu結婚多年仍愛得甜蜜，去年在台北市大安區開設第4間瑜珈教室，黃仲崑曾說Lulu是「修來的好太太」，兩人也都喜歡運動，保持彼此的自由度和空間，讓婚姻走得更長久。