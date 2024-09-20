八方雲集最強不是鍋貼了！內行買過「它」全改觀：根本不是水餃店

八方雲集又有爆紅商品了！餃子類的食物一直都是台灣人最愛，而說到餃子類專賣店，一定很多人會馬上想到連鎖店八方雲集，然而繼乾麵系列打破一般人對八方的印象之外，近日也有網友討論「八方雲集的寒天紅茶會不會太好喝，根本不輸給手搖店！」貼文引起廣大迴響。
一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「之前去八方雲集吃鍋貼時，都會點豆漿來喝，最近心血來潮改點寒天紅茶，結果喝了之後實在被驚艷到！紅茶本身味道醇厚，就是古早味紅茶那種，加上Q彈十足的寒天搭配，咀嚼派真的會愛，又很有飽足感，雖然很多家都有出寒天，但八方雲集真的略勝一籌。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「去八方一定要喝寒天紅茶的啊！」、「竟然有人2024年才知道八方的招牌是寒天紅茶」、「可惜甜度不能調整，我都買回家再加冰塊，比較不甜」、「我覺得超好喝，但價格不便宜」、「八方就根本不是水餃店啊，是乾麵店或是手搖店吧」、「真的完全不會輸給手搖店耶，只是中杯真的有點小，喝不過癮。」
八方雲集寒天紅茶爆紅！內行喝過都改觀了
事實上，網友說的這杯「寒天紅茶」早在2017年時就在八方雲集開始販售，根據官網說明，八方雲集的紅茶是嚴選印尼、斯里蘭卡紅茶為基底，自然的蔗糖香，口感非常獨特；至於寒天，是Q彈的黑糖口味，是從紅藻中萃取出的藻膠、蒟蒻粉及洋菜粉製成，富含膳食纖維，熱量低，易有飽足感。
由於過去許多人到八方雲集都是配豆漿，但仔細網羅一下網路討論，近兩年這杯飲品早已被許多內行人熟知，許多喝過的人都表示對八方雲集改觀，認為明明是做水餃鍋貼專賣，連飲料系列都能做到跟手搖飲的水準相同，甚至超越部分店家，感到非常意外，同時也列入八方雲集必點的美食清單。
《NOWnews》記者也曾買過八方雲集的「寒天紅茶」嚐鮮，紅茶喝起來就是傳統古早味紅茶味道，個人覺得甜度中間偏上，如果平常喝無糖茶的人，一定會覺得太甜；寒天Q彈且料給的蠻多，當時購入價格一杯45元，大小其實就是早餐店大冰奶尺寸，雖然小貴但在水準之上，的確不會輸給專賣手搖的店家，第一次喝到時，也很難想像能在八方雲集買到這樣的手搖飲等級的飲品。
八方雲集不要只會吃鍋貼水餃！內行推薦的必吃
而雖然八方雲集招牌都是主打鍋貼、水餃專賣店的名號，但內行人都知道店內的乾麵系列真的是令人驚艷，且一再回購，尤其是「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」兩款，兩款都是有一定辣度的麵，但麵體吃起來相當Q，如果愛吃麵的人第一次吃絕對就會愛上。下次如果吃膩八方雲集鍋貼、水餃配豆漿的話，乾麵系列加上寒天紅茶，或許也可以參考看看新組合哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「去八方一定要喝寒天紅茶的啊！」、「竟然有人2024年才知道八方的招牌是寒天紅茶」、「可惜甜度不能調整，我都買回家再加冰塊，比較不甜」、「我覺得超好喝，但價格不便宜」、「八方就根本不是水餃店啊，是乾麵店或是手搖店吧」、「真的完全不會輸給手搖店耶，只是中杯真的有點小，喝不過癮。」
八方雲集寒天紅茶爆紅！內行喝過都改觀了
事實上，網友說的這杯「寒天紅茶」早在2017年時就在八方雲集開始販售，根據官網說明，八方雲集的紅茶是嚴選印尼、斯里蘭卡紅茶為基底，自然的蔗糖香，口感非常獨特；至於寒天，是Q彈的黑糖口味，是從紅藻中萃取出的藻膠、蒟蒻粉及洋菜粉製成，富含膳食纖維，熱量低，易有飽足感。
由於過去許多人到八方雲集都是配豆漿，但仔細網羅一下網路討論，近兩年這杯飲品早已被許多內行人熟知，許多喝過的人都表示對八方雲集改觀，認為明明是做水餃鍋貼專賣，連飲料系列都能做到跟手搖飲的水準相同，甚至超越部分店家，感到非常意外，同時也列入八方雲集必點的美食清單。
《NOWnews》記者也曾買過八方雲集的「寒天紅茶」嚐鮮，紅茶喝起來就是傳統古早味紅茶味道，個人覺得甜度中間偏上，如果平常喝無糖茶的人，一定會覺得太甜；寒天Q彈且料給的蠻多，當時購入價格一杯45元，大小其實就是早餐店大冰奶尺寸，雖然小貴但在水準之上，的確不會輸給專賣手搖的店家，第一次喝到時，也很難想像能在八方雲集買到這樣的手搖飲等級的飲品。
八方雲集不要只會吃鍋貼水餃！內行推薦的必吃
而雖然八方雲集招牌都是主打鍋貼、水餃專賣店的名號，但內行人都知道店內的乾麵系列真的是令人驚艷，且一再回購，尤其是「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」兩款，兩款都是有一定辣度的麵，但麵體吃起來相當Q，如果愛吃麵的人第一次吃絕對就會愛上。下次如果吃膩八方雲集鍋貼、水餃配豆漿的話，乾麵系列加上寒天紅茶，或許也可以參考看看新組合哦！